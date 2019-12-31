31 Aralık 2019 15:48

Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Denizli'de sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" yapılacağını söyledi.
Işıklı Gölü

Fotoğraf: Çivril Belediyesi

Denizli'yi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü çevresinde "millet bahçesi" projesi uygulanacağını açıkladı.

28 Aralık'ta Denizli’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Murat Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık Ofisinde düzenlenen "İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Kurum, buradaki konuşmasında sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü’nün "millet bahçesi" olacağını açıkladı. Gölün sit alanı içinde yer aldığını belirten Kurum, "Çivril ilçemizde Işıklı Gölü var. Doğa harikası bir göl ve sit alanı içinde yer alıyor. Bu gölümüzü de turizme kazandıracak bir proje gerçekleştiriyoruz. 60 bin metrekarelik alanda Işıklı Gölü etrafında yürüme ve bisiklet yollarının olduğu önemli bir peyzaj düzenlemesiyle millet bahçesi projesini Denizli’ye kazandırıyoruz" dedi.

Toplantıda konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da sit alanı içine yapılacak "millet bahçesi" için Kurum’a teşekkür etti.

CHP'Lİ GÜLİZAR BİÇER KARACA'DAN TEPKİ: GÖL KİME PEŞKEŞ ÇEKİLECEK?

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yapılması planlanan projeye tepki gösterdi. Karaca, "Çivril’e yapılacak millet bahçesi ile Işıklı Gölü, AKP Milletvekili Cahit Özkan’a ya da hangi yakınına peşkeş çekilecek? Çivril'in evladı diyerek oy isteyip, seçildikten sonra Çivril'i unutan Cahit Özkan’ın itibarını kurtarmak için Işıklı Gölü'ne mi göz diktiniz” diye sordu. (Denizli/EVRENSEL)

Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

Bakan Kurum: Salda Gölü'nü millet bahçesi yapacağız

Salda Gölü’nü besleyen dere üzerinde yapılan göletin inşaatı durdu

Salda Gölü’nü besleyen dere üzerinde yapılan göletin inşaatı durdu

Salda'da referandum: CHP'li belediyenin yetkilerini kısıtlama girişimi

Salda'da referandum: CHP'li belediyenin yetkilerini kısıtlama girişimi

Reklam
Reklam
EGE HABERLERİ
Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

Sit alanı içindeki Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Denizli'de sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü'ne "millet bahçesi" yapılacağını söyledi.

DERİTEKS'ten sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya

DERİTEKS'ten sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya

DERİTEKS İzmir Şubesi tekstil iş kolundaki fason şirketlerin sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya başlattı. Kampanya, SGK önünde yapılan eylemle duyuruldu.

Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı

Hekimlerden uyarı: Bireysel silahlanma kontrol altına alınmalı

İzmir Torbalı’da sağlık çalışanlarının öldürülmesine ilişkin İzmir ve Adana tabip odaları ve sağlık emekçilerinden açıklama geldi. Açıklamada bireysel silahlanmanın engellenmesi istendi.

Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor

Madenler Çine’deki bütün yaşamı etkiliyor

Çine’de kuars ve felspat madenlerinin çevre ve insan sağlığına zararlarını ÇİYAP ve Aydın Tabip Odası ile konuştuk.

Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini bıçakladı

Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini bıçakladı

Manisa'da cezaevinden izinli çıkan erkek, eşine bıçakla saldırdı. Kadını bıçaklayıp ağır yaralanmasına neden olan fail aranıyor.

Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı

Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı

Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergören şiddet gören kadınların başvurduğu kurum ve birimlerin çok yönlü mücadele başlatmaları gerektiğini söyledi.

İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

İzmir'de vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ‘Kanal İstanbul’ projesi için itiraz dilekçeleri verdi.

Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar

Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar

Aydın Çine’deki feldspat ve kuvars madenlerinde çalışan işçiler silikozis olduklarını iş başvuruları sırasında öğreniyor.

Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz

Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz

2020’ye günler kala her köşe başı Milli Piyango bileti satıcılarıyla doldu. Geleceğe dair umut sattıklarını söyleyen satıcılar kendi geçimini sağlayamıyor.

Urla’ya kayyumun atanmasının arkasında Karantina Adası planı mı var?

Urla’ya kayyumun atanmasının arkasında Karantina Adası planı mı var?

CHP’li Urla Belediyesine kayyum atanması, belediye meclisinin de devre dışı bırakılmasının arkasında Karantina Adası mı var?

Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

Denizli'de cinsel istismar ve Hafize Kurban davası eylemleri sürüyor. Kadınlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bantlarla insan zinciri oluşturdu.

HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz

HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz

HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulunda konuşan Pervin Buldan, "Başlatılacak yeni bir barış sürecinde AKP olamaz. Bu süreç Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir" dedi.