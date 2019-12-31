Denizli'yi ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü çevresinde "millet bahçesi" projesi uygulanacağını açıkladı.

28 Aralık'ta Denizli’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Murat Kurum, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çamlık Ofisinde düzenlenen "İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Kurum, buradaki konuşmasında sit alanı içinde yer alan Işıklı Gölü’nün "millet bahçesi" olacağını açıkladı. Gölün sit alanı içinde yer aldığını belirten Kurum, "Çivril ilçemizde Işıklı Gölü var. Doğa harikası bir göl ve sit alanı içinde yer alıyor. Bu gölümüzü de turizme kazandıracak bir proje gerçekleştiriyoruz. 60 bin metrekarelik alanda Işıklı Gölü etrafında yürüme ve bisiklet yollarının olduğu önemli bir peyzaj düzenlemesiyle millet bahçesi projesini Denizli’ye kazandırıyoruz" dedi.

Toplantıda konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da sit alanı içine yapılacak "millet bahçesi" için Kurum’a teşekkür etti.

CHP'Lİ GÜLİZAR BİÇER KARACA'DAN TEPKİ: GÖL KİME PEŞKEŞ ÇEKİLECEK?

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, yapılması planlanan projeye tepki gösterdi. Karaca, "Çivril’e yapılacak millet bahçesi ile Işıklı Gölü, AKP Milletvekili Cahit Özkan’a ya da hangi yakınına peşkeş çekilecek? Çivril'in evladı diyerek oy isteyip, seçildikten sonra Çivril'i unutan Cahit Özkan’ın itibarını kurtarmak için Işıklı Gölü'ne mi göz diktiniz” diye sordu. (Denizli/EVRENSEL)

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