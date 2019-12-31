Doğum günü kutlayan öğretmenlere ‘sarılma’ cezası

Van'ın Çatak ilçesinde bir lisede doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmen, meslektaşları tarafından şikayet edildi. Valilik soruşturma izni verdi, Kaymakamlık suç duyurusunda bulundu, Milli Eğitim Müdürlüğü ise ‘uygunsuz’ diyerek öğretmenlere sürgün ve aylıktan kesme cezası verdi.

"SARILMAK HANGİ YASADA SUÇ?"

Hakkında soruşturma başlatılan kadın öğretmen Çatak Kaymakamlığı'na gönderdiği savunmasında; “Öğretmen arkadaşım bana sarılarak doğum günümü kutladı. Sarılmanın şekli ve şartları hakkında suç olduğu bir durum ne Anayasa ne de Milli Eğitim Yönetmeliği'nin hiçbir yerinde yazmaz" ifadelerine yer verdi. Erkek öğretmen de ifadesinde tüm insanların yaptığı gibi sarılarak arkadaşının doğum gününü kutladığını belirterek hukuki haklarını kullanacağını kaydetti.

MAHKEME: SARILMAK SUÇ DEĞİL!

Suç duyurusu üzerine Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı iki öğretmene ait görüntü ve belgeleri inceleyerek sarılmanın suç teşkil etmediğini belirterek ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair karar verdi. Bu karara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, öğretmenlerin sarılmasını ‘uygunsuz görüntü’ olarak niteledi. Müfettişler, kadın öğretmene disiplin yönünden, ‘aylıktan kesme’ cezası, idari yönden ise ‘il sınırları içinde ilçe dışında başka bir okulda görevine devam etmesi’ kararı verdi. Erkek öğretmen hakkında ise, ilçe sınırları dışında bir okula atanmasına karar verilerek, sürgün edildi. Karara itiraz eden öğretmenler, kararın hukuki olmadığını söyleyerek avukatları aracılığıyla cezanın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. (Van/MA)