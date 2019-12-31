DERİTEKS Sendikası İzmir Şubesi, İzmir Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaygın olan, tekstil iş kolundaki fason şirketlerin sahte sigorta uygulamasına karşı kampanya başlattı. Kampanyayı duyurmak üzere Çiğli OSB'de yer alan SGK önünde yapılan basın açıklamasına AKAR Tekstil işçileri de fabrikadan yürüyüşle katıldı.

"ÖDENMEYEN PRİM BORÇLARI MAĞDUR EDİYOR"

Bölgede birçok işyerinde ödenmeyen sigorta prim borçları nedeniyle işçilerin geleceklerinin risk altında olduğunu ifade eden DERİTEKS İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz, “İşverenler çalıştırdıkları işçilerin sigorta primlerini kuruma yapıyor ama karşılıklarını ödemeyerek SGK’ye borçlanıyor. İşçilerin e-devlet sisteminden ödenmiş olarak gördükleri sigorta primleri SGK tarafından alacak olarak kayıtlara geçiriliyor. Bu veresiye sistem, işverenlerin suiistimaline açık durumda. Borçlarını ödemeyen işverenler, daha sonra fabrikayı kapatıp gittiklerinde veya iflas ettiklerinde ödemedikleri döneme ait prim borçları işçileri mağdur ediyor” diye konuştu.

"SİGORTA SAHTECİLİĞİNE GÖZ YUMULMASIN"

Bu soruna karşı dava açıldığını ancak uzun süren mahkemelerin ve dava maliyetinin de işçilere yük olduğunu belirten Alagöz, şöyle devam etti:

“Özellikle tekstilde ve asgari ücretle, kıt kanaat geçinmeye çalışan, ayın sonunu zor getiren ve borçlarını dahi ödemeyen işçilerin dava yoluna başvurmaları oldukça güç. İşçiler, ödenmeyen prim borçları nedeniyle değil eksik bildirilen sigorta primleri nedeniyle, bir diğer deyişle çift defter uygulaması nedeniyle de mağdur durumda.”

Sigorta sahteciliğine ve sigorta hırsızlığına daha fazla göz yumulmaması çağrısı yapan Alagöz, "Devletin, bir an önce yasalara aykırı hareket eden işyerlerine karşı önlem almasını bekliyoruz. Bölgede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından acil olarak gerekli inceleme ve denetimlerin yapılmasını, kayıt dışı işçilik, çift defter uygulaması, usulsüz ödemeler, usulsüz sigorta bildirimi gibi işçilerin geleceğini karartabilecek uygulamalara karşı önlem almasını istiyoruz” diye konuştu.

"ETKİN BİR DENETLEME İSTİYORUZ"

Fotoğraf: Evrensel

Alagöz, “kayıt dışı istihdam”, “çift bordro” ve “sahte sigortalılık” gibi uygulamaların önlenmesine dair taleplerini şu şekilde sıraladı:

Sigortasız işçi çalıştıran, gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunan ve sahte sigortalılık uygulamasına yönelen işverenlerin tespitini sağlayacak SGK denetimlerinin arttırılmasını, işverenlere uygulanacak cezaların arttırılmasını ve etkin bir şekilde uygulanmasını istiyoruz.

Yasa dışı uygulamalara yönelen işverenlerin tabela ve unvan değişiklikleri ile işçilere ve Devlete olan borçlarından kolayca kurtulmasının önlenmesini, şirket ortaklarının, şirketlerin işçilere ve Devlete olan borçlarından şahsi mal varlıkları ile en geniş şekilde ve sınırlama olmaksızın sorumlu tutulmalarını istiyoruz.

Fason ve alt-işveren (taşeron) çalışmaların önlenmesini, katı bir biçimde sınırlanmasını ve devletçe etkin bir şekilde denetlenmesini istiyoruz.

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda en etkin yöntem işyerlerindeki işçi denetimidir. Bu nedenle, anayasal bir hak olan sendikalaşma hakkının işçilerce etkin şekilde kullanılmasını sağlayacak önlemlerin alınmasını istiyoruz.

(İzmir/EVRENSEL)

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