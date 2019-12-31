Yeni yıla direnişle giren işçiler: Hakkımızı aldığımız bir yıl olsun

Anayasal hakları olan sendikalaşma haklarını kullandıkları için işten atılan Cargill, Saica Pack, Aydın Belediyesi ile TÜVTÜRK işçileri yeni yıla direnişle, Trelleborg işçileri ise grevle girdi. 2020 yılında gasbedilen hakları için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden işçiler, "Hakkımız olanı istiyoruz" dedi. İşçiler, 2020 yılında yaşanan haksızlığa sessiz kalınmamasını ve ilgili kurumların üzerine düşen görevi yapmasını istedi.

Bursa Orhangazi’de 1999 yılında nişasta bazlı şeker ve hayvan yemi üretmeye başlayan Amerikalı gıda tekeli Cargill’de Tekgıda-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan işçilerin direnişi 624. gününde. Direnen Cargill işçileri adına konuşan Tekgıda-İş Sendikası Uzmanı Suat Karlıkaya 2018 yılında fabrika önünde direnişe başladıklarını belirterek şunları söyledi: “2019 yılında da bu fabrikanın önünde direndik ve çarşamba günü 2020 olacak. Ve biz halen direniyoruz. Bizler yola çıkarken ‘Ekmeğimizi, işimizi, bıraktıklarımızın hepsini tekrar istiyoruz’ dedik ve istediğimiz şeyleri almak istiyoruz. Bizler hakkımız olanı istiyoruz. 2020 yılının gerek Cargill direnişine, ülkemizdeki tüm direnişlere, hakkını arayan tüm işçilere iyilikler getirmesini, başarılar getirmesini diliyoruz"

"BİRLİĞİ SAĞLADIĞIMIZ BİR YIL OLSUN"

Fotoğraf: Saica Pack işçileri

Sakarya’da bulunan Saica Pack’ta Selüloz-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçiler ise 218 gündür mücadelelerini sürdürüyor. İşçilerin haklı mücadeleyle aynı çadırda buluştuğunu ifade eden Aytaç Kaya şöyle konuştu:

"2019 yılın bizim için ve tüm emekçiler için iç açıcı bir yıl değildi. Ama hepimizin hayatları bu çadırda birleşti. Grev, direniş herkesi ortak bir paydada buluşmayı öğretiyor. Birliktelikle bir yerlere gelinebileceğini, tek başımıza bir şey yapamayacağımızı bizlere öğretiyor. Bunu sınıf dayanışmasıyla gördük"

2020 yılında işçilerin istediklerini aldığı ve grevlerin, direnişlerin başarıyla son bulduğu yıl olmasını temenni eden Kaya, “2020 yılından umutluyuz. Haklarımızı aldığımız, sermayeye karşı birlikte olmamız gerektiğini anladığımız bir yıl olmasını diliyoruz. Bizlere yanlış gelen bazı kanun maddelerinin düzeltilmesini umuyoruz. İşverenin çalıştırdığı emekçilere hakkını verdiği, devletin bize sahip çıktığı bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı Aydın İmar AŞ’de çalışırken DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin başlattığı direniş 542 gündür devam ediyor.

Muğla, Urfa, Kütahya, Kastamonu, Karabük’te DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan işçilerin direnişi de devam ediyor. Muğla TÜVTÜRK işçilerinin direnişi 557’inci, Urfa TÜVTÜRK/Polçak işçilerinin direnişi 409’uncu, Kütahya TÜVTÜRK işçilerinin direnişi ise 91’inci, Kastamonu TÜVTÜRK/Reysaş işçilerinin direnişi 41’inci, Karabük TÜVTÜRK/Reysaş direnişi 41’inci gününde.

Gebze’de bulunan Petrol-İş’in örgütlü olduğu Trelleborg’da da işçilerin, toplu iş sözleşmesinde patronun düşük zam dayatmasına karşı başlattığı grev 22. günü geride bıraktı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Trelleborg grevi dayanışma ziyaretleriyle sürüyor

Cargill işçileri 500. gündür direnişte

Saica Pack ambalaj fabrikasında direniş sürüyor

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