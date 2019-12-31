Esenyurt'ta eski savaş pilotu, yeğeni tarafından öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayete evde bulunan 5 yaşındaki oğlu da tanık olurken katil gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansının haberine göre cinayet, sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde yaşandı. 52 yaşındaki eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr, yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşındaki oğlu da bulunuyordu.

Gürültüleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler, İsmail Molla Umeyr'in hayatını kaybettiğini belirledi. Katil Abdulkadir Halil Mulle gözaltına alındı.

Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından İsmail Molla Umeyr'in cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle Muhtarı Önder Ay, "Öldüren kişi de evde şok halindeydi" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)