Polisin müdahale ettiği Ğağan etkinliği Meclis gündeminde

İstanbul Gazi Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Gağan etkinliğine polis müdahelesi Meclis gündemine taşındı. Dersim Milletvekili Polat Şaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, "Bir geleneği yaşatmayı engellemek de ki amaç nedir?" diye sordu.

Etkiliğin polis müdahalesiyle engellenmesi sonrasında DEDEF Genel Başkanı Ali Haydar Ben’in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Dersim milletvekili Polat Şaroğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, “Farklı kültür ve zenginlikleri içinde yaşatan ülkemizde, bir toplumun kadim bir geleneği yaşatma amacındaki sakınca görülen durum nedir” diye sordu.

Şaroğlu, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

İstanbul Gazi Mahallesinde gerçekleşen kutlamaların engellenmeye çalışılmasının sebebi nedir?

Kadim bir geleneği yaşatmak için bir araya gelerek, kutlama yapan dernek üyelerinin gözaltına alınmasındaki amaç nedir?

Dernek üyelerinin gözaltı sürecinde işkenceye uğradığı iddiaları doğru mudur? Bu durumla ilgili olarak idari bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?

Farklı kültür ve zenginlikleri içinde yaşatan ülkemizde, bir toplumun kadim bir geleneği yaşatma amacındaki sakınca görülen durum nedir? (Dersim/EVRENSEL)