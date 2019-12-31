Emine Erdoğan ziyareti öncesi Diyarbakır'da olağaüstü önlemler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, Diyarbakır’da çocuklarının zorla dağa gönderildiği iddiasıyla Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü binası önünde oturan ailelere yapacağı ziyaret öncesi üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Yapacağı ziyarette Emine Erdoğan’ın güvenliğini sağlamak için çok sayıda polis özel harekat ve jandarma özel harekat mensubu görevlendirildi. Parti binasının çevresindeki binaların çatılarına keskin nişancılar konumlandırıldı.

Erdoğan’ın ziyareti öncesinde binaya çıkan tüm yollar araç ve yaya geçişine kapatıldı.

HDP İl Örgütü’ne ait araçlar bomba arama köpekleri ile aranırken, bina çevresindeki tüm araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Yolların başına kirpi tipi zırhlı araçlar konumlandırıldı.

SADECE AA’YA İZİN VAR

Emine Erdoğan’ın ailelere yağacağı ziyareti sadece Anadolu Ajansı takip edecek. Diğer basın kurumlarına çekim izni verilmeyeceği görevli polislerce sözlü olarak dile getirildi.

AİLELERE NASIL DAVRANACAKLARI SÖYLENDİ

Öte yandan Emine Erdoğan’ın ziyareti öncesinde polisler, ziyaret sırasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bina önünde bekletilen ailelerle bir süre görüştü. (DİYARBAKIR)

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