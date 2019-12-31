Finlandiya’da mücadele kazandırdı, "Aktifleştirme Modeli" kaldırıldı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sağ partilerin oluşturduğu koalisyon hükümeti, 2017 yılında işsizlerin haklarını kısıtlayan “Aktifleştirme Modeli”ni 1 Ocak 2018 gününden itibaren uygulamaya koymuştu. İşsizleri iş aramaya zorlayacağı öne sürülerek uygulamaya konulan model, işsizlere ödeneklerini kesintisiz olarak alabilmeleri için 3 ay içinde 18 saat çalışmaları ve aktif olarak iş aramalarını dayatıyordu. İşsizlerin haklarını ortadan kaldıran uygulama tepkiyle karşılanmış “Vatandaş İnisiyatifi” kapsamında toplanan 140 bin imza parlamentoya verilerek yasanın kaldırılması talep edilmişti.

GREV VE GÖSTERİLER ÖRGÜTLENDİ

Finlandiya Sendikaları Merkez Örgütü (FFC) başta olmak üzere sendikalar da, hükümete uygulamaya son vermesi çağrısı yapmış ve talebi yerine getirilmezse greve gideceğini açıklamıştı. FFC, 6 Şubat'ta 24 saat greve gitme kararı almıştı. Yüzbinlerce işçi greve gitmiş ve Helsinki’nin Senattorget Meydanı’nda hükümeti protesto eden gösteriler yapılmıştı.

Bu yılın Nisan ayında yapılan seçimlerden sonra Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Antti Rinne’nin başbakanlığında hükümet kurulmasından önce konu koalisyon partileri tarafından ele alındı.

Sol Birlik, “Aktifleştirme Modeli”nin kaldırılmasının partilerinin birincil önceliği olduğunu ve yeni kurulacak hükümetin uygulamaya son vermesi gerektiğini belirtti. Antti Rinne’nin başbakanlığında kurulan hükümetin programında yer almasa da koalisyon içinde yer alan 5 parti, modelin kaldırılması üzerinde görüş birliğine vardı.

Geçtiğimiz ay “Aktifleştirme Modeli”nin sonuçlarının araştırılması için yapılan araştırma bir raporla kamuoyuna açıklandı. Raporda modelin istihdamın üzerinde etkisi olduğunu gösteren belirtilere raslanmadığı değerlendirmesi yapıldı.

İŞSİZLİK AZALMADI, ERKEN EMEKLİ OLANLARIN SAYILARI ARTTI

Emeklilik Güvencesi Merkezi (ETK), 16 Aralık günü modelin uygulanmasının neden olduğu sonuçlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Modelin uygulamaya konulmasından sonra erken ve hastalık emekliliği için başvuruda bulunanların sayılarında artış görüldüğünü belirtti. 2018 yılında bir önceki kıyasla hastalık emeklisi olmak için başvuran işsizlerin sayısı 1600 arttı. Bunlardan 560’nın başvurusu kabul edildi. ETK, “Aktifleştirme Modeli”nin uygulanmasından sonra işsizliğin azalmadığı ve erken ve hastalık emeklisi olmak isteyenlerin sayılarında artış olduğu değerlendirmesini yaptı. Uygulamaya son verilme kararı Merkez Partisi dışında koalisyonda yer alan partiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yeşillerin Lideri, İçişleri Bakanı Maria Ohisalo, Facebook hesabından ”Gereksiz bürokrasi ve işsizlerin durumlarını zorlaştıran modelin kaldırılmasının zamanı” açıklamasını yaptı. Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Niina Malm da, “Elveda, Aktifleştirme Modeli” dedi.

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