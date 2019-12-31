Osman Kavala’nın avukatları tutukluluk kararına itiraz etti

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla 1 Kasım 2017’den bu yana tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın avukatları, 24 Aralık'taki duruşmada verilen tutukluluğa devam kararına itiraz etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 10 Aralık'ta "hak ihlali" kararı verdiği ve "derhal serbest bırakılmalı" dediği Kavala’yı tahliye etmeyen mahkeme, AİHM sürecinin kesinleşmediği ve kararın tarafları bağladığı gerekçesini öne sürmüştü.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre Kavala'nın avukatları tutukluluğa devam kararına itiraz dilekçelerini İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere, yargılamanın yapıldığı 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Avukatlar aynı zamanda reddi hakim talebinde de bulundu. Reddi hakim talebinin, AİHM kararının uygulanmaması, tanığın usule aykırı olarak kapalı duruşmada dinlenilmesi ve katılma taleplerinin kabulünün usule aykırı olması gerekçeleriyle yapıldığı öğrenildi.

Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın AİHM kararının çevirisini yapıp mahkemeye iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, ancak çevirinin mahkeme tutukluluğa devam kararını verdikten sonra iletildiği ortaya çıkmıştı.

AİHM'İN HAK İHLALİ KARARI

AİHM, Kavala’nın başvurusunu 10 Aralık’ta değerlendirdi ve hak ihlali kararı verdi. AİHM, Kavala’nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 5. ve 18. maddelerini ihlal ettiğine hükmetti. AİHS’in 5. maddesi başvurucunun tutukluluğunun “makul bir şüpheye dayanmadığı”, 18. maddesi ise “hukuki” değil “siyasi” sebeplere dayandığı anlamına geliyor. (HABER MERKEZİ)

Gezi davası | AİHM kararı yok sayıldı, Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi