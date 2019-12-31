CHP Milletvekili Tanrıkulu: SGK prim borcu bulunanlara ne olacak?

SGK prim borcu bulunan vatandaşların 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağına dair haberlere ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Meclis'e soru önergesi verdi. Tanrıkulu, sağlık hizmetinden yararlanamayacak kaç vatandaş olduğunu ve bu konuda bir çalışma olup olmadığını sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenen soru önergesinde Tanrıkulu, “SGK prim borcu bulunan vatandaşların 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmaları hususunda bir çalışma yapılacak mıdır”diye sordu. Bu tarihten itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olan vatandaşlar için acil durumlarda gerekli tedavileri alabilmeleri için ne tür bir değerlendirmeler yapılacağını soran Tanrıkulu, “Sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak olan toplam kaç vatandaş mevcuttur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)