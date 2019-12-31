Adana'da tarım işçilerinin çocukları ıslak yataklarda uyuyor

Adana’daki sağanak nedeniyle Adana Ovası’nda kurulu bulunan mevsimlik tarım işçilerinin geçici çadır yerleşim yerleri de sular altında kaldı. Çoğu alt kısmından su alan çadırlarda kalan tarım işçilerinin çocukları ise ıslak yataklarda uyumak zorunda kaldı. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Tarım işçilerinin hali içler acısı. Bölge acilen doğal afet bölgesi ilan edilmeli” dedi.

15 BİN KİŞİ ÇADIRDA YAŞIYOR

Adana merkez ve ilçelerinde etkili olan yağış sonrası birçok yurttaşın ev ve işyerini su bastı, tarım arazileri sular altında kaldı. Yağışlar en fazla tarım işçilerini vurdu.

Yağış sonrası Adana’da incelemelerde bulunan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana Ovası’nda 47 geçici çadır yerleşim alanında 2 bin 200 çadırın bulunduğunu aktardı. 9 bin 700’ü çocuk olmak üzere 15 bin kişinin yaşadığını bildiren Bulut, nüfusun yüzde 65’ini ise Suriyelilerin oluşturduğunu ifade etti.

ÇADIRLAR SU ALIYOR

Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmurun Adana Ovası’nda kurulu bulunan mevsimlik tarım işçilerinin geçici çadır yerleşim yerlerinin de çoğunu etkilediğini, bazılarını su bastığını, çoğu çadırın alt kısmından su aldığını kaydeden Bulut, “Zaten derme çatma konumda bulunan, insani yaşam şartlarını barındırmayan bu geçici çadır yerleşimlerinin bir kısmı sular altında kaldı” dedi. Çocukların çadır içerisinde ıslak yataklarda yattığını belirten Bulut, çadırların içindeki malzemelerin, giysilerin ıslandığını, bazı yerleşimlerde suyla beraber sürüklendiğini söyledi.

DEVLET NEDEN SAHİP ÇIKMIYOR?

Gördüğü manzaranın içler acısı olduğunu kaydeden Bulut, Karataş Tuzla ve civarında tarla işlerinde günlük yevmiyenin 54 TL olduğunu ve 4 TL’sinin tarım aracısına kesildiğini kaydetti. Bulut, “Ekonomik zorluklar içerisinde, çocuklarıyla beraber derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Ellerine ne geçerse attıkları sobayla ısınmaya çalışıyorlar. Üzerine bir de afetle mücadele ediyorlar. 10 yıldır çadırda yaşayan tarım işçilerinin tek gayesi kışın rahat yaşayabilmek için bir ev almak. Ancak kazandıkları üç kuruş para ev almaya yetmiyor. Tek bir istekleri var. Devletin kendilerine sahip çıkması” ifadelerini kullandı.

‘AFET GÖRMEK İSTEYEN ADANA’YA GELSİN’

Bulut, “Vatandaşlar ve üreticimiz su baskını nedeniyle mağduriyet yaşadı. Zorluk içerisinde üretmeye çalışan çiftçilerimizin sıkıntıları bir kat daha arttı. Ekili-dikili alanlar su altında. Bundan daha vahimi olamaz. Eğer bir afet görmek istiyorlarsa Adana’ya gelsinler. Bölgeyi ‘doğal afet bölgesi’ ilan etmek için daha ne bekleniyor. Yetkililere çağrı yapıyorum. Adana bir an önce ‘doğal afet bölgesi’ ilan edilmeli. Devlet mağdur vatandaşlarımıza ve üreticimize yardım elini uzatmalıdır” dedi. Üreticinin desteklenmesi gerektiğini kaydeden Bulut, borçların ertelenmesini istedi. (Adana/EVRENSEL)

Reklam