Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine giren eylemcilere güvenlik güçleri saldırdı

Irak'ta ABD'nin Irak ve Suriye'ye düzenlediği saldırıya tepki gösteren eylemciler ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı. Binaya giren eylemcilere, güvenlik güçleri gaz bombalarıyla saldırdı.

Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine giren eylemcilere ilk müdahale elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri, protestocuları binadan uzaklaştırmak için gaz bombası kullandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, gaz bombalı saldırı nedeniyle bazı eylemciler yaralandı.

Irak Dışişleri yetkilileri, Reuters'a, ABD Büyükelçisi ve elçilik çalışanlarının Bağdat'tan tahliye edildiğini söyledi.

ABD'nin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıda 25 kişi ölmüş, 55 kişi yaralanmıştı. ABD'nin saldırısını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde önce Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmış ardından elçilik binasına girmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları'nın Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor. (DIŞ HABERLER)

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