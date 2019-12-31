Iraklı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükeçiliğine girdi; Trump, İran'ı suçladı

Irak'ta ABD'nin Irak ve Suriye'ye düzenlediği saldırıya tepki gösterenler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı. Binaya giren protestoculara, güvenlik güçleri gaz bombalarıyla saldırdı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önünden acilen ayrılmaları çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise Büyükelçiliğe yönelik eylemden İran'ı sorumlu tuttu.

YARALANANLAR OLDU, ELÇİLİK ÇALIŞANLARI TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu Ajansının haberine göre, ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe verdi, ardından içeri girdi.

Hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliğine giren eylemcilere ilk müdahale, elçiliğe ait güvenlik güçleri tarafından gaz bombasıyla yapıldı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, gaz bombalı saldırı nedeniyle bazı eylemciler yaralandı.

Irak Dışişleri yetkilileri, Reuters'a, ABD Büyükelçisi ve elçilik çalışanlarının Bağdat'tan tahliye edildiğini söyledi.

BAŞBAKAN ABDULMEHDİ'DEN "BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDEN AYRILIN" ÇAĞRISI

Irak Başbakanı Abdulmehdi, protestoculara, "ABD Büyükelçiliğinin önünden ayrılın" çağrısı yaptı.

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’nin askeri mevzilerimize (Hizbullah Tugayları) saldırısı, hükümet tarafından kınandı. Halkımızın güvenliği için birtakım tedbirler de alındı" ifadelerini kullandı.

Irak'taki yabancı misyon temsilciliklerinin korunmasının hükümetin görevi olduğunu kaydeden Abdulmehdi, protestoculardan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binası önünden acilen ayrılmalarını istedi.

Abdulmehdi ayrıca ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerine yönelik saldırıların güvenlik güçlerince engelleneceğini ve buna kalkışanların yasalara göre cezalandırılacağı tehdidinde bulundu.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmış ancak geçen süreye rağmen ülkede yeni bir başbakan belirlenememişti.

TRUMP, İRAN'I SUÇLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Büyükelçilikteki protestodan İran'ı sorumlu tuttu. Twitter hesabından yaptığı açıklama yapan Trump, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak" dedi.

Doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı, önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugayları'nın, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı. Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti. Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları'nın Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 25 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor. (DIŞ HABERLER)

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