31 Aralık 2019 12:47
2020 bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon TL ödenek ayırılan 2020 yılı bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı.
Fotoğraf: Evrensel
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2018 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Bütçe Kanunu’na göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1 trilyon 82 milyar 21 milyon 197 bin lira, özel bütçeli idarelere 82 milyar 423 milyon 174 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 7 milyar 623 milyon 700 bin lira ödenek verildi. (ANKARA)
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