2019'un son fezlekeleri Mecliste: 11 fezlekeden 4'ü Temelli hakkında

Yılın son fezlekeleri Meclise geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında 4 fezleke hazırlandı.

Meclise dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle 11 yeni fezleke gönderildi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında fezleke hazırlanırken, HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar, DTK Eş Başkanı ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ile HDK Eş Sözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit hakkında birer fezleke hazırlandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında da birer fezleke hazırlandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay hakkında bir fezleke hazırlandı.

Bir diğer fezleke ise AKP Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim hakkında hazırlandı. (HABER MERKEZİ)

Meclise 9 yeni fezleke gönderildi: 6'sı HDP'li Ömer Öcalan hakkında

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