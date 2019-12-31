Trelleborg grevi dayanışma ziyaretleriyle sürüyor

Trelleborg işçilerinin grevi 21. gününde Nedex kimya işçilerinin destek ziyaretiyle devam etti. Sloganlar eşliğinde fabrika önüne gelen işçiler, “Biz bugün diğer tüm kardeşlerimiz gibi Trelleborg işçilerinin yanındayız. Burada herkesin morali gayet iyi ama biz yine de moral vermeye geldik” dedi. Trelleborg işçisinin haklı mücadeleleri büyüyecek diyen Nedex Kimya işçileri, “Ancak işçiler birlik olursa kazanırız. Örgütlü olmak, örgütlü hareket etmekten başka çare yok” dedi. (Gebze/EVRENSEL)