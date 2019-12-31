Stockholm'de Şilili kadınlarla dayanışma eylemi

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir grup Şilili, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek ve Şilili kadınlarla dayanışmak için bir eylem düzenledi. Halka yönelik polis şiddetini kınamak için bir gözlerini bantla kapatan kadınlar, ellerinde siyaha boyanmış bir Şili bayrağı taşıdı. Bayrağın önüne kendi yaptıkları kanlı üç büyük göz ve "Şili’nin gözlerini koru" yazılı dövizi yerleştirdi. Eylem süresince "Las Tesis" şarkısını çaldı.

Şilili kadınlardan Saray Alvarez, Evrensel’e yaptığı açıklamada, Şili’de kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek ve kadınlarla dayanışmak için eylemi düzenlediklerini söyledi. Kadınlara yönelik devlet ve erkek şiddetini protesto etmek için Şili bayrağını siyaha boyadıklarını söyleyen Alvarez, "Şili’de devlet şiddeti sonucu gözlerini kaybedenlere dikkat çekmek için üç kanlı göz koyduk" dedi.

"KADINA ŞİDDET BÜYÜK BİR TOPLUMSAL SORUN"

Şili’deki protestolar sırasında gözaltına alınan kadınların polisin şiddet ve tecavüzüne maruz kaldıklarını söyleyen Alvarez, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Tüm şiddet ve baskılara rağmen kadınlar sokaklara çıkmaya, devlet ve ataerkil şiddeti protesto etmeye devam ediyor. Şili’de kadınların başlattıkları eylem dünyanın pek çok ülkesine yayıldı ve yüzbinlerce kadın sokaklara çıktı. Dünyanın her tarafında kadına yönelik şiddet büyük bir toplumsal sorun. İsveç kendisini feminist bir ülke olarak tanımlıyor. Ama burada da kadına yönelik şiddet ve tecavüzler sürüyor. Tecavüzcüler serbest bırakılıyor"

"PROTESTOLARI KADINLAR SÜRDÜRÜYOR"

Şili’de devletin protestolara çok şiddetli saldırılarından sonra bazı kişilerin yorulduğunu ve protestolara katılanların sayısında azalma olduğunu söyleyen Alvarez, "Şimdi kadınlar mücadelenin öncülüğünü devraldı. Gösterileri sürdürüyorlar. Bu oldukça iyi" dedi.

Alvarez, Türkiye’deki dans performanslarına yönelik polis baskısıyla ilgili şöyle konuştu:

"Türkiye’de kadınlar şiddete karşı çıktıkları için polislerin saldırılarına uğradı, tutuklandı. Saldırıya uğrayacaklarını, cezalandırılacaklarını bilmelerine rağmen kadınların meydanlara çıkmasından onur duyuyorum. Dünyanın her tarafında kadınlar sokaklara çıkmalı, artık yeter demeli. Bu gösterilerden sonra kadınlara yönelik şiddetin durmayacağının bilincindeyiz. Önümüzde çok uzun bir yol var. Ama gerçek bir değişim sağlayabilmek için mücadeleyi sürekli kılmalıyız. Bu çok önemli"

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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