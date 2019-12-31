31 Aralık 2019 12:09

Cizre’de sokağa çıkma yasakları sırasında öldürülen sağlık emekçileri anıldı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubesi, sokağa çıkma yasakları döneminde bölgede yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı.

TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşma yapıyor

Fotoğraf: Evrensel

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    2015 yılında bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan çatışmalarda yaşamlarını yitiren sağlık emekçileri Eyüp Ergen, Şeyhmus Dursun ve Abdülaziz Yural’ın anısına '30 Aralık SES Barış Şehitleri Günü' dolayısıyla SES İstanbul Şubeleri tarafından anma gerçekleştirildi. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) 6 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde gerçekleşen anmaya, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, İstanbul Tabipler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ekmez ve çok sayıda sağlık emekçisi katıldı.

    "SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRÜRKEN KATLEDİLEN ARKADAŞLARIMIZI UNUTMADIK"

    Anmada SES Şişli Şubesi Eş Başkanı Abuzer Aslan kısa bir konuşma gerçekleştirdi. 2015 yılında bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve çatışmalı süreçte bir çok hak ihlali yaşandığını söyleyen Aslan, "Sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı yerlerde halk evinden çıkamaz hale gelmiş ve hayatın normal akışı ortadan kalkmıştı. O süreçlerde sokak ortasında cenazesi günlerce kalan Taybet Anadan tutalım da, cesedi bozulmasın diye derin dondurucu da saklanan Cemile'ye kadar daha ekleyeceğimiz bir sürü unutulması mümkün olmayan trajedi yaşandı, yaşatıldı" diye konuştu. Aslan, abluka ve çatışmalı sürece rağmen halka sağlık hizmeti sunmaya çalışırken katledilen sağlık emekçileri Eyüp Ergen, Şeyhmus Dursun ve Abdülaziz Yural anarak sözlerine son verdi.

    "FARKLI BİR SÜREÇ YAŞANDI"

    Yaklaşık 40 yıldır ülkede bir çatışmanın olduğunu söyleyen TİHV Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sokağa çıkma yasağı sürecine değinerek, “2015'ten sonra Türkiye'de devlerin kolluk kuvvetleri tarafından yapılan ölümler, yaralanmalar sıklıkla karşılaştığımız bir durum oldu.  2015 ve 2016'ta farklı bir süreç yaşandı. Daha önce silahlı güçler ölürken, bu süreçte yoğunlukla sivil ölümler karşımıza çıktı” dedi.

    Eğitim Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi’nde anma etkinliği düzenleniyor

    Fotoğraf: Evrensel

    "SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MESAJ VERİLDİ"

    İç güvenlik paketi sokağa çıkma yasağı sürecinde yasallaştığına dikkat çeken Fincancı, kolluk güçlerinin silah kullanmasının bu yasa ile yaygınlaştığını vurgulayarak, bu süreçte birçok sivil insanın ‘şüphelendim’ söylemi üzerine yaşamını yitirdiğini belirtti. Ağır koşullardaki bu dönemde sağlık çalışanların sağlık hizmeti verme gayretinde olduğunu aktaran Fincancı, “Aynı şekilde birçok sağlık çalışanı da yaşamını yitirdi. SES Cizre Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi ve Cizre Devlet Hastanesi çalışanı Aziz Vural da komşusuna yardım etmeye çalışırken keskin nişancılar tarafından vurularak, yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanları sadece öldürmekle kalmadılar, aynı zamanda sağlık çalışanları tutuklayarak, oradaki sağlık çalışanlarına bir mesajda verdiler” diye konuştu.

    "BÜTÜN OLANLARA KARŞI DİRENİYORLAR"

    Bütün olanlara rağmen mücadelenin diri tutulması gerektiğinin altını çizen Fincancı, son zamanlarda 51 bin kişiye “polise mukavemet” etme gerekçesiyle davaya da soruşturma açıldığını belirterek, bunun da baskılara karşı bir direncin geliştiğinin göstergesi olacağını aktardı. Fincancı, toplum üzerindeki baskılara dikkat çekerek şöyle devam etti: “Geçenlerde Cizre’deydim. Sokaklarda dolaşırken insanlar kaygılı ve sessiz bakıyorlardı. Ama tüm olanlara karşı orada kalmaya devam ediyorlar. Mücadelenin en büyük öznesi kadınlar. Baskı kimlerin üzerine yoğunlaştırsa onlarda bir direnç gösteriyor. Kadınlarda özne olma mücadelesi olma söz konusu. Kürtler de bir direnç gösteriyor. Bir Kürt'ü siyaset alanında bırakmamak için tutuklayıp duruyorlar. Ama bütün olanlara karşı direniyorlar. İnatla siyaset yapmaya devam ediyorlar.”

    Fincancı'nın ardından anma, Barış Şehitlerine atfedilen belgesel gösterimi ile devam etti.

    Cizre Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık emekçisi Hemşire Eyüp Ergen, 27 Ağustos’ta hastanedeki nöbetinden evine dönerken kafasına isabet eden kurşuna bağlı olarak hayatını kaybetti. 25 Eylül’de Beytüşşebap’ta Kaymakam’ın talimatıyla yaralı almaya giden ambülans şoförü Şeyhmus Dursun, polis noktasına yakın bir mesafedeyken açılan ateşle yaşamını yitirdi. Ve yine Cizre İlçesi’nde ayağından vurulup yaralanan yaşlı bir kadına yardım ettiği sırada ensesinden vurulan sağlık emekçisi Aziz Yural, 30 Aralık’ta hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. (İstanbul/EVRENSEL)

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