31 Aralık 2019 12:14

İmamoğlu, Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesi verdi: Proje uykularımı kaçırıyor

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesini verdi: Bu itirazları görmezlikten gelmek yöneticiliğe sığar mı?

Ekrem İmamoğlu itiraz dilekçesini verdi.

Fotoğraf: İBB

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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin ÇED raporuna itiraz dilekçesini Beşiktaş’taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne verdi.

    25 Aralık’tan bu yana sadece İstanbul’da 60 binden fazla dilekçe toplandı. Dilekçeler perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.

    Dilekçeyi vermeden önce açıklamalar yapan İmamoğlu, Kanal İstanbul itirazlarıyla ilgili olarak "Türkiye tarihinde ilk defa bir konuya insanlar şiddetle karşı. Bunu görmezlikten gelmek yöneticiliğe sığar mı?" dedi. İmamoğlu, "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor, bu şehrin uykularını kaçırıyor" ifadelerini kullandı.

    İmamoğlu, dilekçesini sunmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ÇED raporu ile ilgili sürecin usulüne uygun yürümediğini belirterek, "Baktığınızda önce plan askıya çıkar. Sonra projeye göre bir ÇED raporu uygulanır. Her şey apar topar." dedi. Kanal İstanbul ile ilgili verilen örneklerin yanlış olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bakın dünyada böyle 50 tane kanal var, deniliyor. 100 tane de olabilir, 200 tane de olabilir ama İstanbul bir tane. İki kıtayı birleştiren coğrafya, bir tane. " dedi.  İstanbul’un 2 kıta üzerinde kurulu olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bir tanesi Asya, bir tanesi Avrupa. Yaptığınız şey, ne olacak? Hangi kıta olacak? Bir şey mi üretmiş olacaksınız? Tümüyle şaşkınlık verici." diye konuştu.

    “Ben burada, genç insanlar görüyorum, sorumluluk sahibi insanlar görüyorum” diyen İmamoğlu, "Biz İstanbul’da, 7-8 Ocak’ta İstanbul’un suyunu konuşacağız. 9-10 Ocak’ta Kanal İstanbul’u konuşacağız bütün bilim insanları ile. ‘Olumlu düşünenleri de davet edin’ diye talimat verdim. Gelsinler, anlatsınlar." dedi.

    “BU ŞEHRİN EKSTRA BİNALARA İHTİYACI YOK”

    “Tümüyle insani, vicdani, bu ülkenin ve bu şehrin geleceği için konuşuyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu şehrin ekstra binalara, ekstra nüfusa ihtiyacı yok. Bu şehrin, korunmaya ve insani gelişime ihtiyacı var. Bu ülkedeki gençler, liseli gençler, niye ülke dışına gidiyor? Bunu araştırmamız lazım. Onlara kaliteli bir ekosistem oluşturmamız lazım.  Yeni teknolojileri geliştirerek, üreten, yeni katma değerlerle bu şehre katkı sunan nesilleri, bu şehirde var etmemiz lazım. Korumamız lazım. Onlara uygun ortamları var etmemiz lazım." diye konuştu.

    Yaşanan sürecin siyasi bir tartışma olmadığını söyleyen İmamoğlu, “Siyasi abluka altında köşe yazısı yazmak, TV’de konuşmak… Bunları bir kenara koyalım. Bir başka konuda beni yerden yere vurun. Ama bu başka bir konu. Bu sizin çocuklarınızın, torunlarınızın konusu. Bizim konumuz değil. Bu şehrin geleceği. Herkes evine gittiğinde söylediklerini çocuğunun, torunun gözlerinin içine baka baka bir daha gözden geçirsin. Bu güzel şehrin, güzel insanlarımın, 16 milyon vatansever vatandaşımızın, 82 milyon vatansever yurttaşımızın haklarını korumak adına Kanal İstanbul’un ÇED Raporu’na itiraza geldim. Bu süreci sonuna kadar takip edeceğim” dedi.

    Türkiye tarihinde ilk defa bir konuya insanlar şiddetle karşı. Bunu görmemezlikten gelmek yöneticiliğe sığar mı? Olmaz. Basında konuşanlar, siyasi mevzuya konuyu değiştirenler. Bu Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor, bu şehrin uykularını kaçırıyor."

    İmamoğlu, “Dün akşam saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni şehri 100 binlik planlara işledi. İBB’nin yaptığı bir plandı bu. Siz bu konuya itiraz edecek misiniz” sorusuna, “Gayet tabi itiraz edeceğiz, öyle bir plan olur mu? " yanıtını verdi.

    İmamoğlu, İBB ekranlarının Kanal İstanbul için kullanılmasının eleştirilmesi yönündeki soruya ise “Daha da çoğalacak. Ben, belediye başkanıyım. Toplumu bilgilendiriyorum. Bilgi alma hakkına saygı duyarak onların, bilgi almasını sağlıyorum" dedi. İmamoğlu, “Projeyi isteyenler de olduğu söyleniyor…” hatırlatması üzerine İmamoğlu , “İstanbul’u sevmemektir, doğru. Biz şehrin vicdanını temsil ediyoruz. Ben istemiyorum, diye, kimse bu işi istemiyorum demez. Bir başkası istiyor diye de kimse de bu işi istemez. Akıl ve bilim var, raporlar var orada. Onları incelesinler. Metrolardaki yayınlara devam edeceğiz. Daha çok bilgi sahibi yapacağız. Bugüne kadarki bilgi sahibi yapılmamanın tam aksine daha çok bilgi sahibi yapacağız. Daha fazla insana bilgi aktaracağız” şeklinde yanıtladı. 

    İmamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü evrak kayıt bölümüne girdi. Memurlarla ayak üstü sohbet eden İmamoğlu, daha sonra projeye niçin karşı olduğunu anlattığı itiraz dilekçesini sundu. (HABER MERKEZİ)

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