Mansur Yavaş’la davalık olan Kesgin’in 6,5 yıl cezası kesinleşti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 600 bin dolarlık senedin tahsili konusunda mahkemelik olan iş insanı Necmettin Kesgin’e Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, Yavaş’a şantaj yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme nitelikli dolandırıcılık suçlamasında ise cezaya gerek görmedi.

Taraflar kararı istinafa taşıdı ve dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10’uncu Ceza Dairesi tarafından görüldü. Yavaş tarafından Kesgin’in nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla cezalandırılmasına yönelik talep istinaf mahkemesince de reddedildi. İstinaf mahkemesi, Kesgin hakkında verilen 6 yıl 6 ay hapis cezasını ise onadı. Necmettin Kesgin hakkında Kasım 2019’da Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası verilmişti. (HABER MERKEZİ)