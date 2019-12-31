Ankara'da genç bir kadın bebeğinin yanında öldürülmüş olarak bulundu
Ankara'da 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Genç kadının eşi, kayınpederi ve kayınvalidesi gözaltına alındı.
Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Dün saat 23.00 sıralarında S. Koyuncu Atatürk Mahallesi Oba Sokak'taki evinde eşi Nazmiye Koyuncu'yu (19), 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanmış olarak bulduğunu belirterek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğünü belirledi. Durumun bildirildiği polis ekiplerinin, incelemelerinin ardından Nazmiye Koyuncu'nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Nazmiye Koyuncu'nun öldürülmesiyle ilgili eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesi gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)
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