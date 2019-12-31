Ankara'da genç bir kadın bebeğinin yanında öldürülmüş olarak bulundu

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Yıldız Cam fabrikasındaki iş cinayeti: Nedeni ağır koşullar

Yıldız Cam fabrikasındaki iş cinayetiyle ilgili açıklama yapan Cam Keramik-İş Genel Başkanı Birol Sarıkaş, "Ne fıtrat ne de kaza, bu apaçık iş cinayetidir" dedi.