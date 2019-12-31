31 Aralık 2019 11:39

Çocuk işçiye palangalı işkence yapmakla suçlanan iş yeri sahibi: İddiaya girmişler

İki çocuk işçiye işkence yapmakla suçlanan işyeri sahibi: İki kardeş hangisi daha uzun süre havada kalacak diye iddiaya girip kendilerini palangaya asmışlar. Para için bilerek gözünü yaralamışlardır.

Palangaya bağlanıp asılan çocuk işçi

Fotoğraf: DHA

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    Konya’da çırağı E.A.Y.'yi (15) halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astığı iddia edilen iş yeri sahibi M.C.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve kendisine iftira atıldığını söylediği ortaya çıktı. E.A.Y. ve ağabeyi H.H.Y.'nin kendi aralarında iddiaya girdiğini öne süren M.C. ifadesinde, ''Ağabey ve kardeş işe yeni başladığı zamanlarda, kendilerini sırayla palangaya bağlayıp, hangisi en uzun süre havada kalacak diye birbirleriyle iddiaya girmişler. Ben onları o halde görünce ağabeyimle birlikte yanlarına gidip bir daha böyle yapmamaları konusunda kendilerini uyardım. Kumandayı alarak E.A.Y.'yi palangadan ben indirdim'' dedi.

    Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., eylül ayında araç yedek parça satışı yapan M.C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.

    İş yeri sahibi M.C., iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında ‘caraskal’ olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.

    Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme-tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü saldırıyı ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla, cuma günü işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak M.C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    SERBEST BIRAKILDI

    Hemen harekete geçen savcılık, iş yeri sahibi M.C. ve kardeşi M.C. hakkında gözaltı kararı verdi. 'Çocuğa eziyet' suçundan gözaltına alınan iki kardeş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

    ÇIRAKLARIN İDDİAYA GİRDİĞİ İDDİASI 

    İş yeri sahibi M.C.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi. M.C., ifadesinde E.A.Y. ve ağabeyi H.H.Y.'nin iş aramak için dükkanına geldiğini ve onları yetiştirmek için işe aldığını, E.A.Y.'nin bir süre sonra kendi isteğiyle ayrıldığını öne sürdü. H.H.Y.'nin de kardeşi işten ayrıldıktan bir hafta sonra babasıyla kavga ettiği için başka bir işte çalışacağını belirterek ayrıldığını anlatan M.C., ifadesinde şunları söyledi:

    ''İnternette, E.A.Y.'ye benim işkence ettiğim yönünde haberleri görünce şok olduk. Yapmadığım bir olayla ilgili beni savcılığa şikayet etmiş. Ağabeyi ve kardeş işe yeni başladığı zamanlarda, kendilerini sırayla palangaya bağlayıp, hangisi en uzun süre havada kalacak diye birbirleriyle iddiaya girmişler. Ben onları o halde görünce ağabeyimle birlikte yanlarına gidip bir daha böyle yapmamaları konusunda kendilerini uyardım. Kumandayı alarak E.A.Y.'yi palangadan ben indirdim. O sırada ağabeyi fotoğraf çekiyordu. Sorduğumda, 'hatıra kalsın diye fotoğraf çekiyorum' dedi.''

    Kendisine iftira atıldığını öne süren M.C., ''Benden para istediler. Vermediğim için bana iftira atıyorlar. Ben asla böyle bir şey yapmam. İddia edildiği gibi H.H.Y.'yi de darbetmedim. Benden para alabilmek için bilerek gözünü yaralamışlardır. Benim hakkımda şikayetçi oldular. Tüm suçlamaları kabul etmiyorum'' ifadelerini kullandı.

    E.A.Y.'yi ilaçlı suyla ıslattığı iddiasına yönelik ise M.C., ''İlaçlı suyla ıslatmadım. Yalan söylüyorlar. İlaçlı su dedikleri CNC tezgahlarında soğutma sıvısı olan bor yağlı sudur. Bu su insan vücuduna zarar vermez. Biz ellerimizi bu suyla yıkayıp temizleriz'' diye savunma yaptı. (Konya/DHA)  

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