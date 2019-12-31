31 Aralık 2019 10:11

Ovacık'ta 13 yaşındaki çocuğu istismar eden kişi tutuklandı

Dersim'in Ovacık ilçesinde 13 yaşındaki çocuğu istismar eden H.P tutuklandı.

Adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

Fotoğraf: DHA

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    Orhan KURUL
    Dersim

    Dersim'in Ovacık ilçesinde H.P adlı esnafın 13 yaşındaki bir çocuğu bir süreden beridir istismar ettiği ortaya çıktı. 47 yaşındaki H.P'nin okul çıkışı sonrasında bir pasaj içerisinde çocuğu taciz ettiğine dair iddiaların çocuğun ailesiyle paylaşılması üzerine aile polise haber verdi. Polisin kameralar üzerinde takibi sonrası H.P yakalandı. Savcılığa sevk edilen H.P. ifadesinin ardından tutuklandı.

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