Cinsel istismarla suçlanan öğretmen raporlara rağmen tahliye edildi

Amasya’da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ahmet B. isimli öğretmen hakkında 11 öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla iddianame düzenlendi. Ancak öğretmen tahliye edildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; istismar olayı 2013 yılında çocuklar 4. sınıfa giderken yaşandı. Olayın gerçekleştiği tarihin üzerinden ise 6 yıl geçti. Ahmet B öğretmenlik yapmaya devam etti. Öğrencilerden bazıları yaşadıkları olayı ailelerine anlattı. Konu yargıya taşındı. Gözaltına alınan Ahmet B. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma aşamasında çocukların tek tek ifadeleri alındı. Çocuklar, öğretmenin kendilerine dokunarak cinsel istismarda bulunduklarını anlattı. Öğretmen ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yürütülen soruşturma sonunda 6. celsede sanık, mağdur beyanları, araştırma hastanesinden alınan psikolojik rapora rağmen mahkeme tarafından tahliye edildi. (HABER MERKEZİ)