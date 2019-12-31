ABD, Ketaib Hizbullah saldırısıyla ilgili İsrail, Suudi Arabistan ve BAE ile görüştü

Kata'ib Hizbullah'ın Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine yönelik saldırısının ardından Pentagon, 28 Aralık'ta Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki toplam beş üssüne saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, saldırılarla ilgili İsrail, Suudi Arabistan ve BAE'li liderlerle telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Hizbullah Tugaylarının Irak ve Suriye'deki bazı hedeflerine yönelik saldırıları konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşerek bu ülkelerle "yakın iş birliği" mesajı verdi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Bakan Pompeo'nun Netanyahu, bin Selman ve Al Nahyan ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü açıkladı.

Buna göre Pompeo, Netanyahu ile görüşmesinde "İran'ın bölgede yarattığı tehdidi ve ABD'nin Suriye ve Irak'taki son saldırılarının arka planını" görüştü. Pompeo, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını korumak için İran karşısında adımlar atmaya devam edeceğini dile getirdi.

Al Nahyan ile görüşmesinde BAE'nin ABD'ye İran'a karşı verdiği destek için teşekkür eden Pompeo, ABD ile BAE'nin aynı çizgide durduğu ve iş birliğine devam edecekleri mesajını verdi.

Pompeo ile bin Selman da İran'a karşı ortak bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı hava saldırılarıyla Ketaib Hizbullah örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurmuştu. Pentagon, ABD'nin hava saldırısının, Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'ta koalisyon güçlerine düzenlediği saldırıya karşılık olarak yapıldığını belirtmişti.

Ketaib Hizbullah örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, sakdırı sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

Ketaib Hizbullah ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor. (DIŞ HABERLER)

Pentagon: Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenledik

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