Rasim Ozan Kütahyalı'ya ceza veren hakimden Nagehan Alçı'ya tazminat davası

Boşnaklar için söylediği cinsiyetçi, ayrımcı ve aşağılayıcı sözler nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya ceza veren hakim Dursun Ali Gümüş, Kütahyalı'nın eşi Nagehan Alçı'ya dava açtı.

Kütahyalı, Boşnaklar için söylediği sözler nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dava sürecinde kendisinin "AK Partili bir gazeteci", mahkeme hakiminin ise "CHP’li" olduğunu iddia eden Kütahyalı, reddi hakim talebinde bulunmuştu. Bu iddia karşısında açıklama yapan Gümüş, hiçbir siyasi partinin adayı olmadığını belirterek, “Kaldı ki 2011 seçimlerinden Ak Partiden Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır” demişti.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, davada karar çıktıktan sonra "yargı bağımsızlığı" konulu bir televizyon programında konuşan Nagehan Alçı, “Ben kendi eşimden biliyorum. CHP Akçakoca belediye başkan adayı olmuş bir hakim dosyaya neredeyse bakmadan küt diye aleyhe karar veriyor" ifadesini kullandı.

Kendisine iftira atıldığını belirten hakim Dursun Ali Gümüş, Alçı hakkında "kişilik haklarının zedelendiği" gerekçesiyle 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Avukatı Gülnihal Demiral tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, "Müvekkilimi gerek yakın çevresi gerekse televizyon izleyicileri karşısında taraflı, siyasilerden emir ve talimat alan ve adil olmayan biri olarak hedef göstermiştir" denildi.

Dilekçede, halen hakim olarak görev yapan müvekkilinin herhangi bir partiden ne adaylığı ne de bir başvurusunun bulunmadığı belirtilerek, "Bu atılan iftira ve suçlamalar; müvekkilimin devam eden meslek hayatı açısından, CHP’nin siyasi çizgisinde görüşü olsun olmasın tüm kesimlerden insanların düşüncelerinde bir şaibe uyandırmaktadır. Hatta bu düşünce, davalının zaten belirli olan siyasi görüşüne sahip ve bu görüşü paylaşan belirli bir kitlede daha da etkili olacağı açıktır" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)

Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

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