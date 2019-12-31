31 Aralık 2019 01:07
İDO'da seferler iptalleri - 31 Aralık 2019
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
- 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
seferleri yapılamayacak. (HABER MERKEZİ)
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