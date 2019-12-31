İDO ve BUDO'da seferler iptalleri - 31 Aralık 2019

2019 yılında 50 hasta tutuklu yaşamını yitirdi

2019 yılında adli ve siyasi olmak üzere toplamda 50 hasta tutuklu yaşamını yitirdi. İHD ve CİSST’in 7 bin başvurusu ise “özel araştırmalar gerekiyor" denilerek yanıtsız bırakıldı.