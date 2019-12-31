31 Aralık 2019 01:07Son Güncellenme Tarihi: 31 Aralık 2019 08:35
İDO ve BUDO'da seferler iptalleri - 31 Aralık 2019
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
GÜNCELLENDİ
Fotoğraf: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
- 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
- 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
- 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
- 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
BUDO'nun iptal seferleri de şöyle:
- 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
- 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
- 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
- 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
- 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
(HABER MERKEZİ)
Batıda fırtına etkili oluyor: Dev dalgalar oluştu, ulaşım aksadı
Reklam