Muharrem İnce: Aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım

CHP'li Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Saray'a giden CHP'li" iddiasına dair "O bir komplodur, kurgudur" diyen İnce, "CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım" ifadelerini kullandı. İnce ayrıca "Önümüzdeki seçim aday olur seçilemezsem kenara çekilirim" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BENİM OLMADIĞIM ORTAYA ÇIKMIŞSA DAHA FAZLA UZATMADIM"

"Hiçbir diyaloğum yoktur kendisiyle (Talat Atilla). Sokakta görsem fotoğrafına benzetir miyim bilmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıktı 'Böyle bir görüşme yoktur' dedi. Ben çıktım meydan okudum, dava açtım. Saray'a giden bir kişi varsa bile o ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım."

"BANA KARŞI KOMPLO KURULMUŞTUR"

"Çete arkadan iş çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karşı da bir komplo kurulmuştur. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı, ben aklandım. Cumhurbaşkanı Saray'a çağırsa gider miyim? Sohbet ederim, giderim konuşurum ama bunu gizli yapmam, tweet atarım, şu saatte görüşeceğim diyerek. Sonra Genel Başkan'dan izin alırım, öyle görüşürüm.

Kendisini (Kemal Kılıçdaroğlu) aradım, "Görüşelim bakın bu partiye zarar verir" dedim. Sonra da görüşmedik. Beraber basın karşısına çıksaydık konuyu kapatırdık, zamana yayılmazdı, büyümezdi. Görüşmek isterse görüşürüm.

"CHP GENEL BAŞKANI CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYA MECBURDUR"

"İddiam hâlâ sürüyor. O bir komplodur, kurgudur. CHP'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Genel Başkan derse ki ben 'Cumhurbaşkanı adayıyım' kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla... Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım.

Ekonomik gidişat seçimi erkene çekecektir. İlk kez söylüyorum. Önümüzdeki seçim aday olursam seçilemezsem kenara çekilirim."

"HELE BİR KURULTAY GELSİN"

CHP Genel Başkanlığına aday olacak mısınız?

- Hele bir Kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar.

CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verir misiniz?

- Ekrem İmamoğlu ayrı Abdullah Gül ayrı. Partimin milletvekilleri 'Ekrem İmamoğlu aday' demişse bana düşen görev ona yardımcı olmaktır.

Abdullah Gül dendiğinde...

- Bakacağız ona. Sayın Genel Başkan aday olduğunda ben yokum. Ben fal bakmam. Neden ben kendimin aday olduğu durumu konuşmayayım da başkasını konuşayım.

Gül aday olursa...

Bakarız o gün gelirse.2023'ten önce seçim olacağı kesin.

(HABER MERKEZİ)

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