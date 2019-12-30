Kocaelililer de "Kanal İstanbul'a hayır" dedi

İzmit PTT önünde toplanarak Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderen Kocaelililer, Kanal İstanbul'un Kocaeli'yi de etkileyeceğini söyledi. TMMOB'un çağrısıyla yapılan dilekçe gönderimine CHP, HDP, Emek Partisi, Sol Parti, Halkevleri ve İzmit Kent Konseyi de destek verdi.

PTT önünde açıklama yapan TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekçi, “Kanal İstanbul projesiyle; Marmara ve İstanbul bölgesi başta olmak üzere ekolojik, ekonomik, politik ve coğrafik olarak geleceğimiz ipotek altına alınacaktır. Bizler tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Yapıldığı yerde coğrafyayı yeniden düzenleyen, adeta yeni bir ada oluşturan 45 kilometre uzunluğunda kanal, ekosistemi dağıtacaktır. Orada toplanan yeraltı ve yerüstü suları bütünüyle yok edilecektir. Sazlıdere Barajı diye bir baraj kalmayacaktır. Karadeniz ve Marmara’nın yeniden bir araya gelmesiyle Karadeniz’den akan tuzlu sular önce Marmara’ya sonra Ege’ye zarar verecektir” dedi.

"PROJE 200 MİLYAR TL’Yİ AŞIYOR"

Proje bedelinin gerçekçi olmadığını söyleyen Kürekçi, “14-15 milyar dolar olduğu ileri sürülen proje bedeli aslında önceki projelerden de bildiğimiz üzere gerçekçi değildir. Mühendislerin, mimarların ve konuyla ilgili uzmanların çalışmasıyla böylesi bir projenin 200 milyar TL’nin üzerinde olduğunu göstermektedir. İhtiyacımız üretimsizliğe karşı tardımda, hayvancılıkta ve sanayide yeniden üretmeyi hedef almaktır” diye konuştu.

"ÜLKEMİZ VE ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Kanal İstanbul projesi için ayrılacak ödeneğin aynı zamanda ranta ayrılmış olacağını da ifade eden Kürekçi, “Bizler burada sadece İstanbul’a yapılan projeyi değil ülkemiz ve çocuklarımızın geleceğini tartışıyoruz. Kocaeli’den Ankara’ya sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. ÇED raporuna itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bizlere rağmen bu projeyi kimse yerine getiremeyecektir. Birlikteliğimiz başarımızı da beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

Açıklamanın ardından hazırlanan dilekçeler fax yoluyla bakanlığa gönderildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Ordu ve Sinop ve Bursa'da Kanal İstanbul’a itiraz başvurusu

Reklam