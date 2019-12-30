Çorum'da okulda cıva paniği: 5 kişi hastanelik oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Fen Bilgisi dersinde deney amaçlı kullanılan cıvanın dökülmesi sonucu etkilenen 1 öğretmen ve 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Sungurlu ilçesine bağlı Kavşut köyü Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulunda Öğretmen E.B. tarafından Fen Bilgisi dersinde yapılan deney esnasında termometre tüpü kırıldı. Tüpün içerisinde bulunan cıvanın suya ve havaya karıştığı derste bulunan öğrencilerden Ö.A., S.B., K.B., ve Z.Y., solunum yolu ile cıvadan çıkan gazdan etkilendi. Cıvadan etkilenen öğretmen ve öğrenciler çağırılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ilerleyen saatlerde taburcu olacaklarını söyledi. (Çorum/DHA)

Meteoroloji Müdürlüğü'nde civa dolu fanus kırıldı: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Bingöl'de 26 öğrenci civa zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karaman'da 8 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Cıva teması üzerine hastaneye kaldırılan öğrencilerin tedavisi sürüyor

Sarıkamış Mescitli köyünde “cıva” paniği: 8 kişi tedaviye alındı

Reklam