Taliban, ateşkesin kabul edildiği iddiasını yalanladı

Taliban'ın ABD ile barış görüşmeleri kapsamında Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiği iddia edildi. Haberi yalanlayan Tabilan, “Afganistan İslam Emirliği’nin herhangi bir ateşkes planı yok” açıklamasını yaptı.

Associated Press (AP) haber ajansı, Pakistan’ın Ketta şehrinde bulunduğu düşünülen Taliban'ın üst yönetimi Şura Konseyi'nin, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiğini iddia etti. Ateşkesin, ABD ile barış anlaşması imzalanmasına imkan tanımak amacıyla kabul edildiği öne sürüldü. Wall Street Journal gazetesi de ABD’nin Taliban’dan 10 günlük bir ateşkesi kabul etmesi talebinde bulunduğunu iddia etmişti.

Sputnik'in haberine göre Taliban’dan yapılan açıklamada, haberler yalanlanarak “Son birkaç gündür, bazı yayın organları ateşkesle ilgili doğru olmayan haberleri servis ediyor. Gerçek şu ki, Afganistan İslam Emirliği’nin herhangi bir ateşkes planı yok” ifadelerine yer verildi.

GÖRÜŞMELER 2018’DEN BU YANA SÜRÜYOR

Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi amacıyla 2018’den bu yana sürdürülen barış görüşmelerinde ABD heyetinin ısrarcı olduğu maddelerden biri, Taliban’ın ateşkes ilan etmesi.

Taliban ise ABD ile Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesi maddesinin de yer aldığı bir barış anlaşması imzalanmadan ateşkesi kabul etmeyecekleri yönünde bir tavır sergiliyor.

Barış görüşmeleri, Washington ile Taliban temsilcileri arasında uzun süre devam etmiş ancak Taliban’ın eylül ayında başkent Kabil’de düzenlediği saldırıda bir ABD askerinin hayatını kaybetmesinin ardından kesilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı sürpriz Afganistan ziyaretinde, görüşmelerin yeniden başlatıldığını duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

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