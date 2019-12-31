31 Aralık 2019 05:35

Vip Giyim işçisi kadınlar yeni yıla direnişle giriyor

İşten atıldıktan sonra direnişe geçen VİP Giyim işçisi kadınlar, soğuk havaya ve polisin çadırlarını kaldırmasına rağmen işe dönmek için kararlılıkla fabrika önünde direnmeye devam ediyor.

VİP Giyim'den sendikalı oldukları için atılan ve sendikalı olarak işe geri dönmek için direnen kadın işçiler

Fotoğraf: Evrensel

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    Dilara KANIK
    Kocaeli

    Kadriye, Nimet ve Fidan... Yaklaşık bir buçuk aydır Darıca’daki Vip Giyim’in önünde bekliyor. Üçü de farklı dönemlerde sendikalı oldukları için işten atıldı. Fidan yıllarca çalıştığı Vip Giyim’den DERİTEKS’e üye olduğu için iki yıl önce çıkarıldı. Şimdi örgütlenme çalışması yaparak sendikasız işçi kalmasın diye çaba gösteriyor. Kadriye 22 yıllık, Nimet ise 23 yıllık Vip Giyim işçisi. Onlar da kısa bir süre önce sendikalı oldukları için işten atıldı. İşten atıldıktan sonra firma önünde direnişe geçen işçiler, hava koşularının zorluğuna ve emniyetin çadırlarını kaldırmalarına rağmen aynı kararlılıkla ömürlerini verdikleri fabrika önünde direnmeye devam ediyorlar. Kadın işçiler 2020’ye direnişle girecek.

    İlk günkü gibi aynı kocaman gülümsemeyişleriyle karşılıyorlar bizi. “Neredeyse bir buçuk ay olacak. Soğuklar, yağmurlar bizi yıldırmıyor. Biz çadır kurmuştuk, önce izin verdiler, sonra  ‘yasalara aykırı iş yapıyorsunuz’ diyerek geçen hafta çarşamba günü çadırımızı kaldırdılar” diyor Kadriye.

    DAYANIŞMA ÇAĞRISI

    Hemen asgari ücrete geliyor konu. “Ben rakamı çok komik buluyorum. Bu rakam hiçbir şey” diyor Kadriye.

    Direniş alanında işçi hareketi de doğal olarak kendine yer buluyor: “Gebze son dönemde işçi direnişlerinin arttığı ve devam ettiği bir kent haline geldi. Trelleborg grevi sürüyor, metal işçilerinin uyarı eylemleri devam ediyor. Bize desteğe gelmelerini bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmasın hiç kimse. Biz iki kadın direniyoruz. Biz bütün işçilerden, emekçilerden destek bekliyoruz.”

    "KADINA YÖNELİK ŞİDDET SON BULSUN"

    “Her gün buradayız” diyor Fidan: “İçeride ciddi boyutta baskı var. İşçilerden hala e-devlet şifrelerini istiyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor, istifa eden üyemiz yok. Yeni yıl gelirken 2019’da yaşadığımız şeyleri yaşamak istemiyoruz” diyor.

    Ayrıca “Kadınların saygı görmesini bekliyoruz. Kadın cinayetlerini görmek istemiyoruz. Maalesef her gün kadınlar öldürülüyor. Caydırıcı cezalar bekliyoruz. Ağır ceza alsınlar. İyi hal uygulanmasını, bundan yararlanmalarını istemiyoruz. 2020 işçiler için sağlıklı, mutlu, huzurlu ve sendikalı geçsin istiyoruz. Kadınlar için şiddetin son bulduğu bir sene olsun” diyor.

    "ARKADAŞLARIMIZ KORKMASIN!"

    VİP Giyim yönetiminin içerdeki işçileri sendikadan istifa ettirmeye çalıştığını ifade eden kadınlar, çalışır gibi her sabah gidip arkadaşları paydos edene kadar oradalar. Her akşam arkadaşları paydos edince çıkış kapısına gidip çıkan arkadaşlarına sendikalı olma çağırısı yapıyorlar: “Bu anayasal hakkımızdır, e-devlet şifrenizi vermeyin, sendikalı olun, birlik olursak yapamayacağımız şey yok. İşçiler birlik olduktan sonra kimse bu gücün önünde duramayacak. Biz de tüm işçilerin destek olmasını bekliyoruz. İşçiler birlik olup, örgütlenince baskılar, işten atmalar son bulacaktır. Biz de rahat ve mutlu şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

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