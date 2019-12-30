Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'na karşı oturma eylemi

Hindistan'ın yeni vatandaşlık yasasına karşı eylemler sürüyor.

Güney Delhi bölgesindeki Shaheen Bagh’da bir araya gelen halk, Delhi, Uttar Pradeş ve Haryana eyaletlerini bağlayan otoyolu kapatarak, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 inanç grubuna vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman kökenli göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı oturma eylemi düzenledi. (DIŞ HABERLER)

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