30 Aralık 2019 19:52

Kocaeli'de kadınlardan çocuk istismarı protestosu: "Bu son olsun"

Derince'de kadınlar, Yenikent Mahallesi’nde yaşanan çocuk istismarını protesto etti.

Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınlar

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, Derince’nin Yenikent Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan çocuk istismarına sokağa çıkarak tepki gösterdi.

    Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Yenikent Mahallesi'nde Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği çağrısıyla kadınlar, mahallelerinde yaşanan istismarı protesto etti. Yenikent Muhtarlığı önünde toplanan Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, "Bu son olsun" diyerek başlattığı protestoda "Çocuk korkar sen susma", "Suça ortak olma" sloganları attı.

    Yapılan basın açıklamasını okuyan Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Üyesi Elif Yetigin, güvende olmadıklarını söyledi. İstismar faillerinin elini kolunu sallayarak gezdiğini belirten Yetigin, "Geçtiğimiz günlerde Yenikent Mahallesi'nde okula giden bir çocuk, dedesi yaşında birisi tarafından sokak ortasında istismara maruz kaldı. Her güne yeni bir çocuk istismarı, tecavüz ve kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Artık uzağımızda değil, kapımıza kadar dayanmış durumda. Hepimizin çocuğu, torunu, yüzlerce öğrence okuluna gelip gidiyor. Kimisi ailesiyle ama büyük bir çoğunluğu yalnız okula gitmek zorunda kalıyor. Ancak görüyoruz ki, biz kadınlar için güvenli olmadığı açık olan sokaklar çocuklarımız için de güvenli değil. İstismar faili şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Elinde güvenlik kamerası görüntüsü olan dükkanların bunları paylaşmasını ve istismar failinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Güvende değiliz ve güvende olduğumuz sokaklar istiyoruz" dedi.

    "BİRLİKTE MÜCADELEYE"

    Olayın takipçisi olacaklarını belirten Yetigin, "Bizler her gün istismarla, tecavüzle, ölümle karşı karşıyayız bu koşullarda bizleri koruyan 6284 sayılı kanundan ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bunları kaldırmak değil, kadını ve çocuğu daha fazla koruyan yasalar gündeme getirilsin. Çocuğun istismarcısıyla evlendirilmesini değil, çocuğun yararını düşünen, geleceğe aydınlık gençler yetiştirecek mekanizmaları hayata geçirin. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Ne hayatlarımızdan, ne de haklarımızdan vazgeçeceğiz. Bir kez daha bu gibi olayların yaşanmaması için kadınları derneğimizle birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

    Çanakkale'de iki çocuğu istismara maruz bırakan fail serbest bırakıldı

    Çanakkale'de iki çocuğu istismara maruz bırakan fail serbest bırakıldı

    Eğitim Sen ve Denizli Barosu, tarikat yurdundaki cinsel istismara sessiz kalmadı

    Eğitim Sen ve Denizli Barosu, tarikat yurdundaki cinsel istismara sessiz kalmadı

    İlkokul bahçesinde kız çocuklarını istismar eden şahıs tutuksuz yargılanıyor!

    İlkokul bahçesinde kız çocuklarını istismar eden şahıs tutuksuz yargılanıyor!

    Gebze'de çocuk istismarı faili serbest bırakıldı, mahalle halkı tepki gösterdi

    Gebze'de çocuk istismarı faili serbest bırakıldı, mahalle halkı tepki gösterdi

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    RTÜK 2019’da 3,8 milyon TL ceza kesti, en yüksek ceza FOX TV'ye verildi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP’de ‘halka sorma’ korkusu ‘sistem’ savunusuna dönüştü   

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Mülteci bekçisi kardeşliği: Libya ve Türkiye

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    İnsan hakları haftası ve belirsizlik rejimi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı Yapmak - 4
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Üniversite yemekhanesinde öğrenci indirimi tek öğüne düşürüldü
    İstanbul Üniversite yemekhanesinde öğrenci indirimi tek öğüne düşürüldü

    İstanbul Üniversitesine bağlı yemekhanelerde, öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek hakları tek öğüne düşürüldü. Öğrenciler yarın basın açıklaması yapacak.

    Birleşik Metal-İş Genel Merkezi fazla mesaiye kalmama eylemine ara verdi
    Birleşik Metal-İş Genel Merkezi fazla mesaiye kalmama eylemine ara verdi

    Birleşik Metal-İş Sendikası, fazla mesaiye kalmama eylemini 6 Ocak’a kadar erteleme kararı aldı. Sendika üyesi metal işçileri karara tepkili.

    Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve Karamollaoğlu'na Libya tezkeresi ziyareti
    Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve Karamollaoğlu'na Libya tezkeresi ziyareti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresiyle ilgili ortak karar alınması için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

    Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı
    Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı

    Manisa'da cezaevinden izinli çıkan erkek, eşine bıçakla saldırdı. Kadını 20 yerinden bıçaklayıp ağır yaralanmasına neden olan fail aranıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Batıda fırtına etkili oluyor: Dev dalgalar oluştu, ulaşım aksadı
    Batıda fırtına etkili oluyor: Dev dalgalar oluştu, ulaşım aksadı

    "Turuncu" kategoride uyarı yapılan İstanbul'da rüzgar yerini fırtınaya bıraktı. Karaburun'da dev dalgalar oluştu, Güney Marmara'da deniz ulaşımı aksadı. Biga'da 5 katlı bir binanın çatısı uçtu…

    İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
    İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

    İstanbul'da yılbaşında birçok yol trafiğe kapalı olacak. En çok kapalı cadde Kadıköy ve Taksim'de.

    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor
    Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor

    Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, "Kin Kanatlılar", "İçim Dışım Gökkuşağı" ve “Burcu ve Berk / Cinsellik – Cinselliği Keşfediyoruz” kitaplarını yeterli gerekçe göstermeden "muzır" ilan etti.

    EMEP ve NAR'dan açıklama: Savaşçı politikalara yanıtımız enternasyonal dayanışma!
    EMEP ve NAR'dan açıklama: Savaşçı politikalara yanıtımız enternasyonal dayanışma!

    Emek Partisi ve Yunanistan’dan Yeni Sol Akım (NAR), ortak yayımladıkları açıklamada Doğu Akdeniz ve Libya üzerinden bölgesel gerginliklerin yükseltilmesine karşı çıktı, dayanışma vurgusu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    2019 yılında dünyada ve Türkiye'de neler oldu? Önemli olaylar, fotoğraflar, analizler
    2019 yılında dünyada ve Türkiye'de neler oldu? Önemli olaylar, fotoğraflar, analizler
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Başka türlü bir şey…
    Başka türlü bir şey…
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı
    Manisa'da kadına şiddet: Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı

    Manisa'da cezaevinden izinli çıkan erkek, eşine bıçakla saldırdı. Kadını 20 yerinden bıçaklayıp ağır yaralanmasına neden olan fail aranıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı
    Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı

    Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergören şiddet gören kadınların başvurduğu kurum ve birimlerin çok yönlü mücadele başlatmaları gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı
    İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

    İzmir'de vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ‘Kanal İstanbul’ projesi için itiraz dilekçeleri verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar
    Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar

    Aydın Çine’deki feldspat ve kuvars madenlerinde çalışan işçiler silikozis olduklarını iş başvuruları sırasında öğreniyor.

    Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz
    Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz

    2020’ye günler kala her köşe başı Milli Piyango bileti satıcılarıyla doldu. Geleceğe dair umut sattıklarını söyleyen satıcılar kendi geçimini sağlayamıyor.

    Urla’ya kayyumun atanmasının arkasında Karantina Adası planı mı var?
    Urla’ya kayyumun atanmasının arkasında Karantina Adası planı mı var?

    CHP’li Urla Belediyesine kayyum atanması, belediye meclisinin de devre dışı bırakılmasının arkasında Karantina Adası mı var?