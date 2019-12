Kocaeli'de kadınlardan çocuk istismarı protestosu: "Bu son olsun"

Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, Derince’nin Yenikent Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan çocuk istismarına sokağa çıkarak tepki gösterdi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan Yenikent Mahallesi'nde Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği çağrısıyla kadınlar, mahallelerinde yaşanan istismarı protesto etti. Yenikent Muhtarlığı önünde toplanan Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınlar, "Bu son olsun" diyerek başlattığı protestoda "Çocuk korkar sen susma", "Suça ortak olma" sloganları attı.

Yapılan basın açıklamasını okuyan Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Üyesi Elif Yetigin, güvende olmadıklarını söyledi. İstismar faillerinin elini kolunu sallayarak gezdiğini belirten Yetigin, "Geçtiğimiz günlerde Yenikent Mahallesi'nde okula giden bir çocuk, dedesi yaşında birisi tarafından sokak ortasında istismara maruz kaldı. Her güne yeni bir çocuk istismarı, tecavüz ve kadın cinayeti haberiyle uyanıyoruz. Artık uzağımızda değil, kapımıza kadar dayanmış durumda. Hepimizin çocuğu, torunu, yüzlerce öğrence okuluna gelip gidiyor. Kimisi ailesiyle ama büyük bir çoğunluğu yalnız okula gitmek zorunda kalıyor. Ancak görüyoruz ki, biz kadınlar için güvenli olmadığı açık olan sokaklar çocuklarımız için de güvenli değil. İstismar faili şu an elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor. Elinde güvenlik kamerası görüntüsü olan dükkanların bunları paylaşmasını ve istismar failinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Güvende değiliz ve güvende olduğumuz sokaklar istiyoruz" dedi.

"BİRLİKTE MÜCADELEYE"

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Yetigin, "Bizler her gün istismarla, tecavüzle, ölümle karşı karşıyayız bu koşullarda bizleri koruyan 6284 sayılı kanundan ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bunları kaldırmak değil, kadını ve çocuğu daha fazla koruyan yasalar gündeme getirilsin. Çocuğun istismarcısıyla evlendirilmesini değil, çocuğun yararını düşünen, geleceğe aydınlık gençler yetiştirecek mekanizmaları hayata geçirin. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyoruz: Ne hayatlarımızdan, ne de haklarımızdan vazgeçeceğiz. Bir kez daha bu gibi olayların yaşanmaması için kadınları derneğimizle birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

