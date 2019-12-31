Piyango biletine güven yok

Burcu YILDIRIM

Ankara

Yeni yıl gecesinin önemli ritüellerinden Milli Piyango biletlerinin satışı, güvensizlik nedeniyle büyük oranda düştü. Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, bu sene basılan biletlerin ancak yüzde 70’inin satılabileceğini işaret etti.

Yeni yıl arifesinde Milli Piyango ve şans oyunlarının yapılan özelleştirmeler ile birlikte nereye geldiğini Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz ile konuştuk. Poyraz, Milli Piyango İdaresinin Demirören grubuna 10 yıllık devri ve uygulanan politikalar yüzünden halkın güven sorunu yaşadığına dikkat çekerek, “Bu sene basılan biletlerin yüzde 70’i anca satılabilir. Küçük esnaf kan ağlıyor. Son 5 buçuk yılda yarım milyonun üzerinde esnaf kepenk kapattı” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"SADECE MİLLİ PİYANGOYA DEĞİL BİRÇOK KURUMA GÜVENSİZLİK HAKİM"

Milli Piyango İdaresi ile ilgili kamuoyunda birçok konuda güvensizlik oluştuğunu söyleyen Poyraz, “Diyanet’in ‘günah’ çerçevesindeki açıklamaları, kurum içerisinde yaşanan yolsuzluk iddiaları, milli piyangonun Demirören grubuna 10 yıllık ihalesinin verilmesi, TRT’nin yılbaşı gecesi çekiliş yayınları yapmaması ve ekonomik sebepler ile de Milli Piyango’ya ilgi düştü” dedi. Sadece Milli Piyango meselesinde değil artık devletin birçok kurumuna halkın güvensizlikle yaklaştığına dikkat çeken Poyraz, “İnsanlar bankaya dahi tereddütle bakıyor. Son dönemde özellikle kamu kurumlarının özelleştirilmesi, özelleştirilmelerin adrese teslim yapılması sonucunda kurumların belli kişilere peşkeş çekilmesi yönünde güçlü bir algı var. Mesela işte piyangoda da deniliyor ki, ‘Demirören tesadüfen hem İddia’yı hem Milli Piyango’yu aldı’, ‘Bu adam hep mi bu ihaleleri alıyor?’ Bütün bunlar üst üste geldiği zaman güvensizlik kaçınılmaz oluyor” diye konuştu.

"BASILAN BİLETLERİN ANCAK YÜZDE 70’İ SATILABİLİR"

10 yılı aşkın bir süredir TRT’de canlı olarak verilen Milli Piyango çekilişlerinin de AKP İktidarı tarafından sonlandırıldığına değinen Poyraz, “Çekilişlerden sonra da büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar hangi ilde ise açıklanırdı. Şimdi TRT den bu yayın kaldırıldı. TRT’de canlı verilmemesi de toplum nezdinde olumsuz kanaatlar oluşturdu. Bütün bunları üst üste getirdiğimizde satışlar da olumsuz etkilendi” diye seslendi. Ankara ve Türkiye genelinde Milli Piyango satışlarının geçen seneye oranla çok düştüğünü ifade eden Poyraz, “Bu sene basılan biletlerin yüzde 70’i anca satılabilir” dedi.

Kurumların özelleşmesiyle birlikte insanların ise çok kötü koşullarda çalışmaya başladığını söyleyen Poyraz, “Çalışanlar emeğinin karşılığını alamıyor, kışta kıyamette çoğu emekli olduğu halde ek gelir için çalışıyor. Özellikle gezici piyango bayilerimiz yoksul, emektar insanlar. Emekli olmuş geçinemiyor ve ek olarak bu işleri yapıyor. Bir taraftan güvenlik güçleri ile de karşı karşıya geliyorlar. Piyangocular, 5362 sayılı yasaya tabi esnaf statüsüne sahip vergisini veren bayiliklerdir. Zaten savcılık bayiliklerden gerekli belgeleri istiyor” diye konuştu.

"5 BUÇUK YILDA YARIM MİLYONDAN FAZLA ESNAF KEPENK KAPATTI"

Türkiye’de izlenen ekonomik politikaların her kesimi etkilediği gibi piyangocuları da etkilediğini belirten Poyraz, “Yoksulun, emekçinin, halkın olmadığı tamamen bir yağma ekonomisi süreci yaşıyoruz. Esnafın da durumu artık çok kötü. Son 5 buçuk yılda 500 binin üzerinde esnaf, kepenk kapattı. Ne demek yarım milyon esnafın 5 yılda kepenk kapatması. Küçük esnaf artık kan ağlıyor” dedi. Poyraz, “Bir matbaa sahibi seçimlerde muhtar kartı ve düğün davetiyesi basmak dışında iş yapamadıklarını söyledi. ‘İşi kapatıp dükkanı dahi satsam çalışanların tazminatlarını karşılayamam’ diyor. İnsanlar bu halde. Bizim esnafımızı da bizim bayilerimizi de bu ekonomik gidişat ve yanlış politikalar olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

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