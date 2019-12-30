30 Aralık 2019 18:27
Isparta'da yolcu minibüsü devrildi, 15 kişi yaralandı
Isparta'da şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yolcu minibüsü refüje devrildi, kazada 15 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Isparta'da yolcu minibüsünün refüje devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.
Isparta-İstanbul karayolunun Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarındaki Göltaş rampalarında meydana gelen kazada Uluborlu ilçesi ile Isparta arasında yolcu taşımacılığı yapan 32 UC 005 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine savrulup refüje devrildi. Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.
Minibüsün içindeki yaralılar bölgeye sevk edilen ekiplerce havalandırma pencerelerinden çıkarılarak ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. (DHA)
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