Isparta'da yolcu minibüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ve Karamollaoğlu'na Libya tezkeresi ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya tezkeresiyle ilgili ortak karar alınması için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.