EMEP ve NAR'dan açıklama: Savaşçı politikalara yanıtımız enternasyonal dayanışma!

Doğu Akdeniz ve Libya üzerinden bölgesel gerginliklerin yükseltilmesi ile ilgili Türkiye’den Emek Partisi (EMEP) ve Yunanistan’dan Yeni Sol Akım (NAR) ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, “Savaşçı politikalara, söylemlere, milliyetçi tutumlara ve yayılmacı politikalara karşı cevabımız bölge, Türkiye ve Yunanistan halklarının ve emekçilerinin ortak mücadelesi ve enternasyonal dayanışmasıdır” denildi.

"GERGİNLİK ARTIRILIYOR, SAVAŞ RİSKİ GÜNDEMDE"

“Son dönemlerde Türkiye ve Yunanistan hakim sınıfları arasındaki gerginliğin giderek arttığı görülmektedir. Temel sorun ise Ege ve Doğu Akdeniz’de bulunan doğal gaz rezervlerini çıkarma hakkına kimin sahip olacağı. Bu gerginlik ve karşıt tutumlar, burjuva sınıfların, emperyalistlerin ve uluslararası büyük tekellerin yeni enerji kaynaklarına ve yollarına sahip çıkma ihtiyacından kaynaklanırken, bölgeye yönelik rekabetin artmasına ve savaş tehlikelerine yol açmaktadır” denilen açıklamada bölgede bir savaş olasılığının da giderek büyüdüğü uyarısı yapıldı.

"EMPERYALİSTLER ATEŞE BENZİN DÖKÜYOR"

Açıklamada, iki ülke halklarının, emekçilerinin ve gençliğinin Türkiye ve Yunanistan hükümetleri ile hakim sınıflarının rekabetlerinden ve onların doğal kaynaklar üzerinde planlarından hiçbir çıkar ve kazançları olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Aynı şekilde ABD’li emperyalistlerden, NATO’dan, AB’den ve Rusya’dan hiçbir beklentileri yoktur ve bu güçler kendi çıkarları gereği ateşe benzinle gitmektedirler. Yunanistan’ın, İsrail ve Mısır’la diğer yandan Türkiye’nin Libya hükümeti ile oluşturduğu güç eksenleri bölgede tehlikeli gidişata işaret etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN HALKLARINA ÇAĞRI

EMEP ve NAR’ın ortak açıklaması şöyle devam etti: İki ülke halklarının paylaşamayacakları hiçbir şey yoktur. Emperyalizmin, sermayenin ve uluslararası tekellerin çıkarlarıyla halkların çıkarları bir değildir. Onlar emekçilerin sömürülmesini, demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını, toplumsal ihtiyaçlara değil devasa silahlanma programlarına yatırımlar yapılmasını ve milliyetçi gericiliğin güçlendirilmesini hedeflemektedirler. Savaş bütün halklara ancak yıkım getirir. İki ülke emekçileri olarak böyle bir tehlikenin önüne geçmemiz gerekmektedir. Savaşçı politikalara, söylemlere, milliyetçi tutumlara ve yayılmacı politikalara karşı cevabımız bölge, Türkiye ve Yunanistan halklarının ve emekçilerinin ortak mücadelesi ve enternasyonal dayanışmasıdır. (HABER MERKEZİ)

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