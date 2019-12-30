30 Aralık 2019 18:06

DEDAŞ’ın cezaları ve "hırsızlık" ithamları Meclis gündeminde

HDP Milletvekili Nuran İmir, Dicle Elektrik Dağıtımın (DEDAŞ) bölge illerinde elektrik kullanımı ile ilgili yurttaşlara kestiği yüksek para cezalarını Meclise taşıdı.

Fotoğraf: MA

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    HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, bölge illerinde elektrik kullanımı ile ilgili Dicle Elektrik Dağıtımın (DEDAŞ) kestiği yüksek para cezalarını Meclis gündemine taşıdı. İmir, halkın %86’sının hırsızlıkla itham edildiğini ifade ederek söz konusu durumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu.

    "YILLIK TÜKETİMİN 3-4 KATI CEZALAR KESİLİYOR"

    İmir’in Meclise verdiği önergede, bölge illerinde yurttaşlara binlerce liralık para cezaları kesildiği belirtilerek “Son yıllarda rant alanından öte bir tefecilik politikası yürüterek yurttaşlara 8 bin TL ile 15 bin TL arasında cezalar kesilmekte. Bir hanenin kaçak kullanmadan ortalama aylık tüketimi maksimum 200 TL ile 300 TL civarında iken bir haneye bir defada kesilen cezalar bir yıllık elektrik tüketiminin üç dört katından fazla” dedi.

    "BÖLGE HALKI ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR"

    Özellikle Şırnak genelinde iklim şartları bahane edilerek elektriklerin günlerce kesildiğini belirten İmir, bunun üzerine bölge halkının zan altında bırakıldığını ve hırsızlıkla itham edildiğini, bu durumun halklar arasında kin ve nefrete varan bir dile dönüştüğünü söyledi.

    "SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI GEREĞİ BEDAVA ELEKTRİK VERİLMELİ"

    Sosyal devlet anlayışı gereği elektrik hizmetinin bedava olması gerektiğini dile getiren İmir, “Elektrik enerjisindeki kayıp-kaçak oranları, ülkenin siyasi ortamından, gelir adaletsizliğinden, elektrik enerjisinin birim fiyatlarındaki artışlardan ve yoksulluktan bağımsız değildir. Yoksullaştırılan, aylık geliri asgari ücretin altında olan hane halkına hukuksuz uygulamalarla kesilen cezalar ivedilikle incelenmeli ve usulsüzlükler derhal ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

    "HALKIN YÜZDE 86’SI HIRSIZLIKLA İTHAM EDİLİYOR"

    İmir’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanıtlaması için yönelttiği sorular ise şöyle:

    • Bakanlığınız DEDAŞ’ın belirlemiş olduğu %86 kayıp-kaçak oranının doğru olup olmadığını araştırdı mı ya da araştıracak mı? Eğer doğru ise %86’sı kaçak olarak tüketiliyorsa DEDAŞ şirketi sürdürebilirliğini %14 üzerinden mi sağlamaktadır? Böylelikle DEDAŞ’ın açıklamalarına göre halkın %86’sı hırsızlıkla itham edilmektedir, Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Bakanlığınızın buna dair bir tespiti var mıdır?
    • DEDAŞ’ın yaptığı gayri hukuki ve halkı zan altında bırakan, "hırsızlık" ile itham eden açıklamalarından haberdar mısınız?
    • Şırnak ili ve ilçelerinde binlerce kişiye 8 bin TL ile 15 bin TL civarında cezaların kesildiğinden haberdar mısınız? Bu cezalar hangi mevzuata göre ve hangi kriterler belirlenerek kesilmektedir? Yıllık toplam tüketiminin üç dört katı ceza kesilen hanelerden haberdar mısınız?
    • Bakanlığınız DEDAŞ’ın çalışmalarına ve yaptığı usulsüzlüklere yönelik denetimlerini hangi periyotlarla gerçekleştirmektedir?
    • “%86 kaçak oranı var” diyerek halka cezalar yağdıran DEDAŞ’ın öte yandan devletten de kayıp kaçak bedeli tahsil ederek resmen dolandırıcılık yaptığından haberdar mısınız?
    • DEDAŞ’ın yaptığı keyfi elektrik kesintileri ve iklim koşulları bahane edilerek yapılan elektrik kesintilerine dair bir araştırmanız olmuş mudur?

    (Diyarbakır/EVRENSEL)

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