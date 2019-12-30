Emek Partisi, yeni yılı grevdeki Trelleborg işçileriyle birlikte karşılayacak

Kocaeli Gebze'de bulunan Trelleborg fabrikası işçileri, toplu sözleşmede patronun düşük zam dayatması sonucu haklarını almak için başlattıkları grevin 21'inci gününde. Mücadelelerini kararlılıkla sürdüren ve 2020 yılına da direnişle girecek olan Trelleborg işçilerini yeni yıla girerken Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü de yalnız bırakmayacak.

Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, yeni yılı Trelleborg işçileri ile birlikte karşılayacak. “Trelleborg işçilerini grevlerinin 22. gününde de yalnız bırakmıyoruz” diyen Emek Partisi, “Yeni yıla dayanışmayla, omuz omuza giriyoruz. Yeni yılda geri sayımı Trelleborg işçisiyle birlikte yapacağız. Çocuklar için özel kukla hikaye anlatımı, halaylar, sloganlarla 2020 yılına adım atacağız. Giden yılın karanlığından gelen yılın aydınlığını ışıtalım. Gelecek güzel günler hayatı her gün, yeniden ilmik ilmik ören işçi sınıfının ve mücadele eden emekçilerin olacaktır” açıklamasında bulundu.

Görsel: Emek Gençliği

Emek Partisi, yeni yılı grevdeki Trelleborg işçileriyle karşılamak için yarın (31 Aralık Salı) Gebze ilçe binası önünde saat 18.30’da buluşarak 19.00'da grev çadırında olacak.

Görsel: Emek Partisi

(Gebze/EVRENSEL)

Trelleborg greviyle dayanışma

Toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanmadı, Trelleborg işçileri greve çıktı

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