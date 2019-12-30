30 Aralık 2019 17:18

SES: GSS primi almaktan vazgeçin, ücretsiz sağlık hakkı sağlayın

GSS prim borçları biriken 5 milyon yurttaş, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmeti alamayacak. SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, "Sağlık giderleri genel bütçeden sağlanmalıdır" dedi.

Muzaffer Yüksel

Muzaffer Yüksel | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Sosyal güvencesi olmayanları prim ödemeye zorlayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında borçları biriken 5 milyon yurttaş, 1 Ocak itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerle kamu üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, yoksulluk, işsizlik nedeniyle primlerini ödeyemeyen milyonlarca emekçinin olumsuz etkileneceğini belirterek “Genel sağlık sigortası priminden katkı katılım payları alınımından vazgeçilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden sağlanmalıdır” dedi.

    "HASTALARI VE SAĞLIKÇILARI KARŞI KARŞIYA GETİRECEK"

    Bu soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yüksel, “İnsanlar neden prim ödeyemiyor? Ayda 76.75 TL onlara çok geliyor. Üzerine bir de faizler geliyor. Bu duruma çözüm bulunmazsa sağlık kurumlarında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hasta ve hasta yakınları karşı karşıya gelecek, sonuç da şiddete kadar gidecektir” dedi.

    "MİLLETVEKİLİ YAKINLARI ÜCRETSİZ FAYDALANIYOR"

    Sağlık primlerinin yasanın açık hükmüne rağmen emeklilik fonuna gitmemesi gerektiğini dile getiren Yüksel, “İmkanı olmayanların sağlık harcamalarında kullanılmalı. GSS primlerinin özel hastanelere gitmesinden vazgeçilmeli. Kamu hastaneleri güçlendirilmeli” dedi.  Bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları, milletvekilleri ve yakınları Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay mensupları ve yakınları nasıl sağlıktan ücretsiz faydalanıyorsa tüm yurttaşlar da ayrım yapılmadan faydalanmalı. Ücretsiz nitelikli eşit ulaşılabilir kamusal sağlık hizmeti almalıdır” dedi.

    "CUMHUBAŞKANININ MÜJDESİNİN SONUNA GELİNDİ"

    Sosyal güvencesi olmayan 18 yaşını doldurmuş, öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olan herkes aylık 76.75 TL borçlandırıldı. Ödeyemeyenler için faiz uygulandı. Sigortasız işlerde çalıştırılan ya da işsiz olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için ödemeleri zorunlu hale getirilen GSS prim borçları daha önce ertelendi, taksitlere bölündü ancak borçlandırılan 5 milyon vatandaş bu primleri ödeyemedi. Son olarak yerel seçim öncesi 28 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi ‘müjde’ olarak 31 Aralık 2019’a kadar uzatılmıştı. (Adana/EVRENSEL)

    CHP’li Gürsel Tekin: Prim borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak

    CHP’li Gürsel Tekin: Prim borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Almanya'da kabin personeli greve gitti
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    AKP’de ‘halka sorma’ korkusu ‘sistem’ savunusuna dönüştü   

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Mülteci bekçisi kardeşliği: Libya ve Türkiye

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    İnsan hakları haftası ve belirsizlik rejimi

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı Yapmak - 4
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    EMEP ve NAR'dan açıklama: Savaşçı politikalara yanıtımız enternasyonal dayanışma!
    EMEP ve NAR'dan açıklama: Savaşçı politikalara yanıtımız enternasyonal dayanışma!

    Emek Partisi ve Yunanistan’dan Yeni Sol Akım (NAR), ortak yayımladıkları açıklamada Doğu Akdeniz ve Libya üzerinden bölgesel gerginliklerin yükseltilmesine karşı çıktı, dayanışma vurgusu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu
    Libya tezkeresi TBMM'ye sunuldu

    Libya tezkeresi Meclise sunuldu. TBMM Genel Kurulu, 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak.

    Emek Partisi, yeni yılı grevdeki Trelleborg işçileriyle birlikte karşılayacak
    Emek Partisi, yeni yılı grevdeki Trelleborg işçileriyle birlikte karşılayacak

    Emek Partisi Gebze İlçe Örgütü, patronun düşük zam dayatmasına karşı greve çıkan ve mücadelelerini kararlılıkla sürdüren Trelleborg işçileriyle birlikte yeni yıla girecek.

    Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel’e sosyal medya soruşturması
    Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel’e sosyal medya soruşturması

    Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel’e soruşturma: 540 gündür işini yapmayan savcılık bana soruşturma açıyor. Bizi daha fazla acıtmayın, bu çocuğum olmadan geçirdiğim ikinci yılbaşı.

    GÜNCELLENDİ
    AKP ikna turlarında: Çavuşoğlu CHP ve İYİ Parti'yi "tezkere" için ziyaret etti
    AKP ikna turlarında: Çavuşoğlu CHP ve İYİ Parti'yi "tezkere" için ziyaret etti

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

    Erdoğan halk itirazlarıyla inatlaşıyor: İstemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız
    Erdoğan halk itirazlarıyla inatlaşıyor: İstemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız

    Erdoğan: Başta şahsım olmak üzere, siparişleri de almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah 'Devrin Otomobili'nin önünü kesemeyecekler.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Üniversite yemekhanesinde öğrenci indirimi tek öğüne düşürüldü
    İstanbul Üniversite yemekhanesinde öğrenci indirimi tek öğüne düşürüldü

    İstanbul Üniversitesine bağlı yemekhanelerde, öğrencilerin daha önce her öğünde kullanabildikleri indirimli yemek hakları tek öğüne düşürüldü. Öğrenciler yarın basın açıklaması yapacak.

    Çanakkale'de iki çocuğu istismara maruz bırakan fail serbest bırakıldı
    Çanakkale'de iki çocuğu istismara maruz bırakan fail serbest bırakıldı

    Çanakkale’de iki çocuğa yönelik cinsel istismar davasında çocukların beyanına rağmen fail tutuklanmadı ve hakkında adli kontrol uygulaması kararı verilmedi.

    GÜNCELLENDİ
    2019 yılında dünyada ve Türkiye'de neler oldu? Önemli olaylar, fotoğraflar, analizler
    2019 yılında dünyada ve Türkiye'de neler oldu? Önemli olaylar, fotoğraflar, analizler
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Başka türlü bir şey…
    Başka türlü bir şey…
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı
    Adli Tıp Uzmanları Derneği: Kadına şiddete karşı çok yönlü mücadele başlatılmalı

    Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergören şiddet gören kadınların başvurduğu kurum ve birimlerin çok yönlü mücadele başlatmaları gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı
    İzmir’de vatandaşlardan 'Kanal İstanbul' itirazı

    İzmir'de vatandaşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğüne ‘Kanal İstanbul’ projesi için itiraz dilekçeleri verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar
    Çineli maden işçisinin hali: Silikozis olduklarını iş başvurusunda öğreniyorlar

    Aydın Çine’deki feldspat ve kuvars madenlerinde çalışan işçiler silikozis olduklarını iş başvuruları sırasında öğreniyor.

    Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz
    Milli Piyango bileti satıcısı: Umut satıyoruz ama geçinemiyoruz

    2020’ye günler kala her köşe başı Milli Piyango bileti satıcılarıyla doldu. Geleceğe dair umut sattıklarını söyleyen satıcılar kendi geçimini sağlayamıyor.

    Urla’ya kayyumun atanmasının arkasında Karantina Adası planı mı var?
    Urla’ya kayyumun atanmasının arkasında Karantina Adası planı mı var?

    CHP’li Urla Belediyesine kayyum atanması, belediye meclisinin de devre dışı bırakılmasının arkasında Karantina Adası mı var?

    Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri
    Denizli’de cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı insan zinciri

    Denizli'de cinsel istismar ve Hafize Kurban davası eylemleri sürüyor. Kadınlar, öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bantlarla insan zinciri oluşturdu.