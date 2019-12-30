SES: GSS primi almaktan vazgeçin, ücretsiz sağlık hakkı sağlayın

Sosyal güvencesi olmayanları prim ödemeye zorlayan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında borçları biriken 5 milyon yurttaş, 1 Ocak itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerle kamu üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, yoksulluk, işsizlik nedeniyle primlerini ödeyemeyen milyonlarca emekçinin olumsuz etkileneceğini belirterek “Genel sağlık sigortası priminden katkı katılım payları alınımından vazgeçilmeli, sağlık giderleri genel bütçeden sağlanmalıdır” dedi.

"HASTALARI VE SAĞLIKÇILARI KARŞI KARŞIYA GETİRECEK"

Bu soruna kalıcı çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yüksel, “İnsanlar neden prim ödeyemiyor? Ayda 76.75 TL onlara çok geliyor. Üzerine bir de faizler geliyor. Bu duruma çözüm bulunmazsa sağlık kurumlarında sağlık ve sosyal hizmet emekçileri hasta ve hasta yakınları karşı karşıya gelecek, sonuç da şiddete kadar gidecektir” dedi.

"MİLLETVEKİLİ YAKINLARI ÜCRETSİZ FAYDALANIYOR"

Sağlık primlerinin yasanın açık hükmüne rağmen emeklilik fonuna gitmemesi gerektiğini dile getiren Yüksel, “İmkanı olmayanların sağlık harcamalarında kullanılmalı. GSS primlerinin özel hastanelere gitmesinden vazgeçilmeli. Kamu hastaneleri güçlendirilmeli” dedi. Bakanlar, Cumhurbaşkanı yardımcıları, milletvekilleri ve yakınları Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Sayıştay mensupları ve yakınları nasıl sağlıktan ücretsiz faydalanıyorsa tüm yurttaşlar da ayrım yapılmadan faydalanmalı. Ücretsiz nitelikli eşit ulaşılabilir kamusal sağlık hizmeti almalıdır” dedi.

"CUMHUBAŞKANININ MÜJDESİNİN SONUNA GELİNDİ"

Sosyal güvencesi olmayan 18 yaşını doldurmuş, öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olan herkes aylık 76.75 TL borçlandırıldı. Ödeyemeyenler için faiz uygulandı. Sigortasız işlerde çalıştırılan ya da işsiz olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için ödemeleri zorunlu hale getirilen GSS prim borçları daha önce ertelendi, taksitlere bölündü ancak borçlandırılan 5 milyon vatandaş bu primleri ödeyemedi. Son olarak yerel seçim öncesi 28 Mart’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi ‘müjde’ olarak 31 Aralık 2019’a kadar uzatılmıştı. (Adana/EVRENSEL)

CHP’li Gürsel Tekin: Prim borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmeti alamayacak