İstanbul Havalimanı'nda rüzgardan dolayı uçaklar kalkış ve inişte zorlanıyor

İstanbul'da iki gündür etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkış yapan uçaklar büyük zorluk yaşıyor.

Airport Haber'de yer alan haberde, İstanbul Havalimanı'na uçakların rüzgar nedeniyle iniş yapamadığı ve Marmara bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldıkları belirtildi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçakların da ortalama yarım saatlik gecikmelerle havalanabildiği belirtildi.

Flightradar24 sitesinde yer alan verilere göre ise İstanbul Havalimanı gün boyunca en çok rötar yaşanan ilk 5 havalimanı içerisinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nın yapım aşamasından itibaren uzmanlar bölgedeki hava akımı dolayısıyla projeye karşı çıkmış, bugün yaşanan sıkıntıları daha havalimanı inşa edilmeden dile getirmişlerdi. Ancak AKP kadroları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzmanların uyarılarını ciddiye almamıştı. (HABER MERKEZİ)

İstanbul Havalimanında yaşanan aksaklıkların sebebi neydi?