Başsavcı: Bülent Arınç'ın damadının dosyası dolu bir dosyaydı, itiraz ettik

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in "FETÖ’den yargılandığı davada beraat almasıyla ilgili olarak şöyle dedi: “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Karara itiraz ettik, bozulacağını düşünüyorum. ‘FETÖ’ ile mücadele hayati bir mücadeledir. Hem devletimiz hem milletimiz için. Bu terör örgütü ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder.”

Kocaman, “Kontrolünün de dışarıda olduğunu biliyorsunuz. Bu terör örgütünün ülkeye veremeyeceği zarar yok. Bunlar bukalemun gibi. Her kılığa giriyorlar ve ülkeye her türlü kötülüğü yapacak durumdalar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu terör örgütüne yönelik kararlı bir şekilde mücadelemize devam ediyoruz” dedi.

Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in ‘FETÖ’den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP’li Sinan Aygün arasındaki “rüşvet” tartışmasına ilişkin, “Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)