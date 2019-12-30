Diyarbakır'da tatlı yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu oldu
Diyarbakır'da satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi taburcu edildi.
Fotoğraf: DHA
Diyarbakır'da aynı işyerinden satın aldıkları tatlıdan yedikten sonra rahatsızlanan 96 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Diyarbakır kent merkezinde farklı semtlerde oturan 96 kişi, dün sabaha karşı, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla araştırma yapan polis, rahatsızlanan kişilerin aynı işyerinden satın aldıkları tatlıları tükettiklerini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, işyerinden alınan numunelerden çıkacak sonuç bekleniyor. Acil servislerde serum ve oksijen tedavisi uygulanan 96 kişi de taburcu edildi. (Diyarbakır/DHA)
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