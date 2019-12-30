Türkiye, mercimekte artık ithalatçı

1980’li yıllarda dünya mercimek üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren ve dünya mercimek ihracatının yarısını gerçekleştiren Türkiye, yanlış tarım politikaları sonucu mercimekte ithalatçı ülke durumuna düşürüldü.

Kuru baklagil üretim alanı 2002 yılında 1.36 milyon hektardan yaklaşık yüzde 35 azalma ile 2018 yılında 886 bin hektara geriledi. Kuru fasulye üretim alanı 180 bin hektardan yüzde 53 azalma ile 85 bin hektara, nohut alanı 660 bin hektardan yüzde 22 azalma ile 514 bin hektara, kırmızı mercimek alanı 420 bin hektardan yüzde 42 azalma ile 243 bin hektara, yeşil mercimek alanı 72 bin hektardan yüzde 53 azalma ile 34 bin hektara geriledi. Kuru baklagil grubu içinde kuru fasulye üretiminde yaklaşık yüzde 8’lik, kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 23’lük azalma oluştu. Bu yıllara göre değişse de genelde sorun ortadan kalkmıyor. İthale mecbur kalınıyor. Fasulyenin kilosunu bu yıl üretici tüccara 5 liradan bile satamazken, raf fiyatı 15 lirayı aştı. Nohut ise üreticinin elinde kaldı, 3.5 liradan satılamadı fakat tüccara ürün geçince fiyat 10 liraya kadar çıktı.

GÜRER: BAKLİYATTA NEDEN İTHALATÇI OLDUK?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakliyat üretiminin azalmasının ve bakliyat ithalatının artmasının sebeplerinin araştırılarak çözüm üretilmesi için hazırlamış olduğu Meclis Araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

"ÜRETİCİ 5 LİRAYA SATAMADI, RAF FİYATI 15 LİRAYI AŞTI"

Sezon başında 2 lira 60 kuruş olan mercimeğin 1 kilogram fiyatının rafta 11 lirayı bulduğuna dikkat çeken Gürer, “Kırmızı mercimek ekim alanlarında 18 yılda yüzde 42 azalma meydana geldi. Tarım politikaları bu şekilde uygulanmaya devam ederse, yabancı çiftçi gülecek, yerli üretici bitecek, vatandaş daha yüksek fiyatla ürüne mecbur kalacaktır. Sonuç olarak çözüm yine ithalde aranacaktır” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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