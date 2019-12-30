30 Aralık 2019 16:21
Star ve Güneş gazeteleri kapanıyor
Star ve Güneş gazetelerinin çalışanlarına kurumların kapanacağı resmen tebliğ edildi. TürkMedya bünyesinde yayın yapan iki gazetenin çalışanları ise haklarını alıp alamayacakları konusunda endişeli.
Star ve Güneş gazetelerinin 30 Aralık 2019 tarihli ilk sayfaları
TürkMedya’da bünyesinde yayın yapan Star ve Güneş gazeteleri kapatıldı. Medyaradar'da yer alan habere göre, bu gazetelerin yönetimleri çalışanlara Star ve Güneş'in kapandığını resmen tebliğ etti. Haberde, Güneş gazetesinin Akşam gazetesi içerisinde 4 sayfa ek olarak yer almaya devam edeceği belirtildi. Ekonomik krizle beraber birçok isimle yollar ayrılmış, Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmıştı.
Star ve Akşam'da çalışan gazetecilerin kendilerine yönetim tarafından ulaştırılacak tebligatları beklediği ve tazminatları ve alacakları konusunda tedirgin oldukları ifade edildi. (HABER MERKEZİ)