Star ve Güneş gazeteleri kapanıyor

TürkMedya’da bünyesinde yayın yapan Star ve Güneş gazeteleri kapatıldı. Medyaradar'da yer alan habere göre, bu gazetelerin yönetimleri çalışanlara Star ve Güneş'in kapandığını resmen tebliğ etti. Haberde, Güneş gazetesinin Akşam gazetesi içerisinde 4 sayfa ek olarak yer almaya devam edeceği belirtildi. Ekonomik krizle beraber birçok isimle yollar ayrılmış, Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmıştı.

Star ve Akşam'da çalışan gazetecilerin kendilerine yönetim tarafından ulaştırılacak tebligatları beklediği ve tazminatları ve alacakları konusunda tedirgin oldukları ifade edildi. (HABER MERKEZİ)