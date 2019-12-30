Star ve Güneş gazeteleri kapandı

TürkMedya’da bünyesinde yayın yapan Star ve Güneş gazeteleri kapatıldı. Medyaradar'da yer alan habere göre, bu gazetelerin yönetimleri çalışanlara Star ve Güneş'in kapandığını resmen tebliğ etti. Haberde, Güneş gazetesinin Akşam gazetesi içerisinde 4 sayfa ek olarak yer almaya devam edeceği belirtildi. Ekonomik krizle beraber birçok isimle yollar ayrılmış, Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmıştı.

Star ve Akşam'da çalışan gazetecilerin kendilerine yönetim tarafından ulaştırılacak tebligatları beklediği ve tazminatları ve alacakları konusunda tedirgin oldukları ifade edildi.

STAR DİJİTAL MEDYADA DEVAM EDECEK

Kâğıt baskısını bugün sona erdiren Star gazetesi, dijital medya ile devam edeceğini duyurdu. Star, “Kâğıda veda ediyoruz. Artık 24 saat sizlerleyiz” manşeti ile çıktı.

Gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP döneminde 'reklam geliri' adı altında her ay 10 milyon lira aldığı ortaya çıkmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmesinin ardından bu maddi yardımın kesildiği iddia edilmişti.

Gaberde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin içeride ve dışarıda istiklal mücadelesi verdiği dönemde, devletinin ve milletinin yanında duran, kirli oyunları gün yüzüne çıkaran Star, basılı medya hayatına bugünden itibaren son veriyor. Alınan karar doğrultusunda Star, dijital medya hayatına devam ederek, ‘Millî iradenin sesi’ni daha gür haykıracak. star.com.tr, aktif habercilik, mevcut içerikleri ve güçlü yazar kadrosuyla, yeni dönemde dijital dünyada adından sıkça söz ettirecek."

1999 yılında Uzanlar tarafından kurulan Star Gazetesi, 2004’te TMSF el koyana kadar aynı grupta kaldı. 2006’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın Ethem Sancak’a satılan gazete, daha sonra Hasan Yeşildağ tarafından alındı. Gazetenin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) AKP döneminde 'reklam geliri' adı altında her ay 10 milyon lira aldığı gündeme gelmiş, İBB Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin ardından bu maddi yardımın kesildiği iddia edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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