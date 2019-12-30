ABD Irak'ı, Suriye'yi ve Somali'yi bombaladı

ABD, Irak ve Suriye’de Hizbullah Tugayları’nın üsleri vurdu. Somali’de ise eş Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlendiği açıklandı. Hava saldırısının ardından Irak’ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması tartışması başladı. İran’dan da kınama geldi.

IRAK VE SURİYE’DE HİZBULLAH VURULDU

Irak’ın Kerkük’teki bir üsse cuma günü düzenlenen roket saldırısında bir ABD vatandaşı müteahhidin ölmesini gerekçe göstererek Hizbullah Tugayları’na ait olduğu belirtilen merkezleri vurdu. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada “savunma amaçlı olarak” Irak’taki Hizbullah Tugayları’nın (Kataib Hizbullah) silah depolarının, komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, “ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kataib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kataib Hizbullah’ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır” denildi.

"25 KİŞİ ÖLDÜ, 55 KİŞİ YARALANDI"

ABD Başkanı Donald Trump’ı Florida’da operasyonla ilgili bilgilendiren Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper, bilgilendirme toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, “Amerikalı kadın ve erkekleri tehlikeye atan İran İslam Cumhuriyeti’ni savunmayacağız” derken Esper ise 5 ayrı hedefe yönelik operasyon düzenlediklerini ve “operasyonların başarılı olduğunu” söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Iraklı güvenlik kaynakları, Irak’taki üç saldırıda en az 25 milis savaşçının öldüğünü ve 55’ten fazla savaşçının da yaralandığını söyledi. ABD, Hizbullah Tugayları’nı “terör örgütü” olarak kabul ediyor.

Grup, Irak’ta 2014’te IŞİD’e karşı savaşmak üzere bir araya gelen Şii milis güçleri Haşd-i Şabi’nin içindeki en güçlü yapılardandı. ABD, grubun asıl liderinin, İranlı Kudüs Güçleri’nin komutanı Kasım Süleymani olduğunu savunuyor.

IRAK’TA "ABD’LİLER ÜLKEDEN ÇIKARILSIN" TEPKİSİ

Irak’ta meclisteki 2. parti konumundaki Fetih Koalisyonu, ABD’nin saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada, meclisteki tüm siyasi partilere ABD dahil olmak üzere Irak topraklarındaki tüm yabancı güçlerin çıkarılması için acil bir şekilde karar alınması çağrısında bulunuldu. Eski Irak Başbakanı Haydar İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu da böylesi saldırıların istikrar, güvenlik ve ikili ilişkilere zarar verdiği kaydedildi. Açıklamada, Irak’ın bölgesel ve uluslararası çekişmelerin üssüne dönüşmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Irak meclisinde en büyük parti konumundaki Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr’ın Askeri Yardımcısı Kazım İsavi ise saldırının Irak’ın egemenliğine ve Haşdi Şabi’ye karşı yapıldığını belirtti. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi ise ABD’nin saldırısını "egemenlik ihlali" şeklinde nitelendirdi.

SOMALİ’DE EŞ ŞEBAB VURULDU

ABD, Somali’de yaklaşık 80 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından cihatçı örgüt Eş-Şebab’a karşı hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, Somali Federal Hükümeti iş birliğinde Eş-Şebab’a karşı düzenlenen üç hava saldırısında dört militanın öldürüldüğü belirtildi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da hafta sonu gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetmişti.Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İRAN TEPKİ GÖSTERDİ

İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi yaptığı yazılı açıklamada, “ABD’nin Irak toprakları ve Haşdi Şabi üslerine saldırması terör saldırısıdır. Şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.Musevi, Washington yönetimine Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve iç işlerine müdahale etmeyi sonlandırması çağrısında bulundu. (DIŞ HABERLER)

Somali'de bombalı saldırı: 80 kişi hayatını kaybetti

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