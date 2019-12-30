Çanakkale'de iki çocuğu istismara maruz bırakan fail serbest bırakıldı

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Çanakkale

Çanakkale’de iki çocuğa yönelik cinsel istismar davasında çocukların beyanlarına rağmen şüphelinin tutuklanmaması ve hakkında adli kontrol uygulaması kararı verilmemesi tepkilere neden oldu.

Yıllar sonra çocukların şikayetiyle ortaya çıkan çocuğa istismar davasının ilk duruşması Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Çocukların babasının da katıldığı davada, çocukların avukatının tutuklama ve sanık hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talepleri mahkeme tarafından kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek davayı erteledi.

İSTİSMARI EĞİTİM SEMİNERİ ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu istismar olayı, yaklaşık 5 yıl önce yaşanan cinsel istismar, okulda verilen "cinsel eğitim" seminerinin ardından çocukların olayın farkına varması ve yaşadıklarını bir arkadaşlarına anlatması sonucu ortaya çıktı. Yaşananların rehber öğretmen ile paylaşılmasıyla çocuklarının ailesi de bilgilendirildi. Ailenin yaşananları öğrenmesinin ardından Hacettepe Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümüne müracaat edildi. Orada yapılan incelemelerin ardından bir rapor hazırlandı. Söz konusu rapor, çocukların beyanları ile birlikte fail hakkında dava açıldı.

Ancak davada, sanığa yönelik tutuklama ve adli kontrol tedbirinin uygulanmaması dışında çocukların Ankara’da psikolog ve avukatlar eşliğinde alınan ifadelerinin Ankara’dan Çanakkale’ye gelmemiş olması da tepki çekti.

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