Ordu ve Sinop'ta Kanal İstanbul’a itiraz başvurusu

Ordu Çevre Derneğinin çağrısıyla Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen Ordulu yaşam savunucuları Kanal İstanbul ile ilgili itiraz dilekçelerini verdi. Sinop'ta da yurttaşlar porjeye itiraz etti.

Basın açıklamasını okuyan Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün web sayfasında halkın görüş ve önerilerine açıldığı duyurulan Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik itirazlarını iletmek için bir araya geldiklerini ve İtiraz dilekçelerini Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığıyla İstanbul’a ve Bakanlığa gönderdiklerini belirterek “Burada geleceğimizi etkileyecek projeyi durdurmak için farklı görüşlere sahip, farklı partilere, sendikalara, derneklere üye insanlar olarak bir araya geldi. Bu mesaj iyi okunmalıdır” dedi.

Özbucak, Kanal İstanbul’un gerçekleşmesi halinde olacakları şöyle sıraladı:

İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan Kuzey Ormanları, su havzaları, su havzalarını besleyen su kaynakları, tarım ve mera alanları yok olacaktır

İstanbul’un önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı yok olacaktır

Doğal yaşam alanları ve ekosistem bozulacaktır

Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar vb. koruma alanları yok olacaktır

Sadece İstanbul’da değil, Trakya’ya kadar tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği için bölgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir

ÇED Raporuna göre 1.155.668.000 m3 olan kazı materyalinin taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecektir

Üç aktif fay hattının geçtiği bölgeye nüfus ve yapılaşma baskısı yükleyerek afet riskini artıracaktır

EKONOMİK, POLİTİK ÇIKARI OLANLAR DA VAR

Kanal istanbul’un ekolojik etkilerinin yanında yeni rant alanlarının açılması ve Montrö Anlaşması nedeniyle sakıncalarının da tartışıldığını belirten Özbucak şunları söyledi: Bu nedenlerle Kanal İstanbul projesine karşı hassasiyetimiz devam ediyor. Bizler bilim insanlarının görüş ve uyarılarına önem veriyoruz, siyasi iradenin bu görüş ve uyarıları dikkate almasını istiyoruz. Buna göre Anayasa’da, vatandaşların da çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek konusunda ödevi olduğu açıkça belirtilmiştir.

Kanal İstanbul, doğal çevreyi değiştirerek olumsuz etkileyecek, bir başka deyişle çevre ve halk sağlığını bozacak bir proje olduğundan 'sağlıklı çevrede yaşama hakkı'mızın ihlal edilmesini kabul etmiyoruz. Anayasal yetkilerimi kullanarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde ÇED Raporuna itiraz ediyoruz, proje için ÇED Olumsuz Kararı verilmesini talep ediyoruz.

Fotoğraf: Evrensel

(Ordu/EVRENSEL)

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